15 августа 2017, 10:01 Комментарии

БИШКЕК, 15 авг - Sputnik. Бишкекчанин задушил жену в съемной комнате на Иссык-Куле, сообщила пресс-служба регионального УВД.

14 августа 49-летний житель столицы признался в убийстве своей 36-летней супруги, когда пришел с повинной в милицию.

11 августа семейная пара приехала в село Тамчы, сняв комнату в частном доме. Они планировали отдохнуть на выходных. 12 августа примерно в 22.30 супруги поссорились во время того, как распивали спиртное в этой комнате.

На следующий день мужчина закрыл помещение снаружи, заплатил арендодателю еще за один день и выехал в Бишкек. По прибытии в город он сообщил о преступлении милиционерам. Его задержали, тело женщины было найдено в доме и отправлено в морг.

По этому факту завели уголовное дело. Идет следствие.

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