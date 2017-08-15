15 августа 2017, 9:43 Комментарии

Центральноазиатский молодежный камерный оркестр даст концерты классической музыки в Бишкеке и на Иссык-Куле, сообщает пресс-служба Минкультуры.

По данным организаторов, в программе концерта прозвуча тизвестные произведения композиторов разных эпох, таких как барокко А.Вивальди, романтизма П.И.Чайковского и Дж.Пуччини, модернизма Б.Бриттена и А.Пярта.

"Концерт пройдут 18 августа в "Рух-ордо" (Чолпон-Ата) и 21 августа в малом зале Кыргызской национальной филармонии им.Т.Сатылганова (Бишкек). Цель мероприятия – поддержка юных музыкантов, которые в дальнейшем будут представлять ведущие оркестры нашей страны, и станут нашей национальной гордостью. Вход свободный", – говорится в сообщении.