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Центральноазиатский молодежный камерный оркестр даст концерты классической музыки в Бишкеке и на Иссык-Куле

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/tsentr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442764-ru.html

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15 августа 2017, 9:43       Комментарии

Центральноазиатский молодежный камерный оркестр даст концерты классической музыки в Бишкеке и на Иссык-Куле, сообщает пресс-служба Минкультуры.
По данным организаторов, в программе концерта прозвуча тизвестные произведения композиторов разных эпох, таких как барокко А.Вивальди, романтизма П.И.Чайковского и Дж.Пуччини, модернизма Б.Бриттена и А.Пярта.
"Концерт пройдут 18 августа в "Рух-ордо" (Чолпон-Ата) и 21 августа в малом зале Кыргызской национальной филармонии им.Т.Сатылганова (Бишкек). Цель мероприятия – поддержка юных музыкантов, которые в дальнейшем будут представлять ведущие оркестры нашей страны, и станут нашей национальной гордостью. Вход свободный", – говорится в сообщении.

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