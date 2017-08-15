Доллар США: 68.9284 (-0.2216) 
Евро: 81.3562 (+0.0635) 
Золото: 41.19 $/гр (-0.23) 
Серебро: 0.55 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В БЧК нашли тело 15-летнего подросткаВ БЧК нашли тело 15-летнего подросткаДевять человек погибли в ходе нападений на миротворцев ООН в МалиДевять человек погибли в ходе нападений на миротворцев ООН в Мали

Волонтеры Бишкека навестили с подарками восемь детских домов на пути к озеру Иссык-Куль

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/volontery...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442762-ru.html

Похожие новости

Бишкекчанин задушил жену в съемной комнате на Иссык-Куле

В Бишкеке подписали соглашение о создании центров гемодиализа по ГЧП

На берегу Иссык-Куля зазвучат Вивальди и Чайковский

Центральноазиатский молодежный камерный оркестр даст концерты классической музыки в Бишкеке и на Иссык-Куле

Прогноз погоды: в Бишкеке днем кратковременные дожди

15 августа 2017, 9:30       Комментарии

БИШКЕК, 15.08.17 /Нуркыз Сабырова – Кабар/. Волонтеры Бишкека организовали благотворительный автопробег вокруг озера Иссык-Куль, в ходе которого навестили восемь детских домов. Об этом агентству "Кабар" рассказала организатор акции Дания Кадыркулова.
Благотворительный автопробег стартовал 12 августа в Бишкеке. Организаторами акции выступили представители автоклуба Streetline, Федерация ММА и Панкратиона КР, а также представители Кыргызской государственной академии физической культуры и спорта.
"Акция продлилась два дня. Маршрут был проложен от Бишкека к северному, а затем к южному берегам Иссык-Куля. По дороге мы останавливались в детские дома и дарили деткам подарки, которые нам удалось приобрести за счет помощи спонсоров. Всего мы навестили 8 домов. В следующем году мы планируем охватить еще больше", - поделилась Кадыркулова.
Организаторы в течение месяца обзванивали разные компании и рассылали им письма о возможности оказать помощь для проведения акции. На собранные средства они купили школьную форму, канцелярские товары, игрушки, сладости и другие принадлежности быта.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум