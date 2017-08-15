Волонтеры Бишкека навестили с подарками восемь детских домов на пути к озеру Иссык-Куль

15 августа 2017, 9:30 Комментарии

БИШКЕК, 15.08.17 /Нуркыз Сабырова – Кабар/. Волонтеры Бишкека организовали благотворительный автопробег вокруг озера Иссык-Куль, в ходе которого навестили восемь детских домов. Об этом агентству "Кабар" рассказала организатор акции Дания Кадыркулова.

Благотворительный автопробег стартовал 12 августа в Бишкеке. Организаторами акции выступили представители автоклуба Streetline, Федерация ММА и Панкратиона КР, а также представители Кыргызской государственной академии физической культуры и спорта.

"Акция продлилась два дня. Маршрут был проложен от Бишкека к северному, а затем к южному берегам Иссык-Куля. По дороге мы останавливались в детские дома и дарили деткам подарки, которые нам удалось приобрести за счет помощи спонсоров. Всего мы навестили 8 домов. В следующем году мы планируем охватить еще больше", - поделилась Кадыркулова.

Организаторы в течение месяца обзванивали разные компании и рассылали им письма о возможности оказать помощь для проведения акции. На собранные средства они купили школьную форму, канцелярские товары, игрушки, сладости и другие принадлежности быта.