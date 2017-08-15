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Назарбаев: Казахстан всегда будет вместе с Кыргызстаном

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364808_na...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442760-ru.html

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15 августа 2017, 9:10       Комментарии

Премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков в рамках рабочей поездки в Казахстан встретился с Нурсултаном Назарбаевым. Встреча состоялась по завершении очередного заседания Евразийского межправительственного совета Евразийского экономического союза с участием глав правительств государств-членов ЕврАзЭС.
На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам двустороннего сотрудничества и итогам заседания Евразийского межправительственного совета Евразийского экономического союза.
"Между Кыргызстаном и Казахстаном есть общая историческая близость и доверие. Казахстан всегда будет вместе с Кыргызстаном и кыргызским народом", - отметил Назарбаев.
"Успехи братского казахского народа нас всегда радуют. Мы тесно работаем с правительством Казахстана, в настоящее время решаются многие задачи, встречи в рамках заседания Евразийского межправительственного совета Евразийского экономического союза прошли успешно", - отметил Жээнбеков.
На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам двустороннего сотрудничества и итогам заседания Евразийского межправительственного совета Евразийского экономического союза.

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