Атамбаев и Путин обсудили кыргызско-российское сотрудничество

15 августа 2017, 9:13 Комментарии

Вчера, 14 августа, состоялся телефонный разговор президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева с главой России Владимиром Путиным.

В ходе телефонного разговора стороны обсудили актуальные вопросы кыргызско-российского сотрудничества и перспективы дальнейшего взаимодействия.

Главами государств был обсужден ход реализации договоренностей, которые были достигнуты по итогам государственного визита Алмазбека Атамбаева в РФ.

Кроме того, состоялся обмен мнениями об итогах состоявшегося в Кыргызстане международного Форума "Алтайская цивилизация и родственные народы алтайской языковой семьи".