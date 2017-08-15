Девять человек погибли в ходе нападений на миротворцев ООН в Мали

15 августа 2017, 9:23 Комментарии

Неизвестные, вооруженные автоматическим оружием и гранатами, в понедельник, 14 августа, совершили два нападения на миротворцев ООН в Мали, сообщает DW. В результате одной из атак на штаб-квартиру миссии ООН в городе Тимбукту во второй половине дня погибли семь человек: пять охранников, полицейский и гражданское лицо – малиец, работавший по контракту в миссии, а также были ранены семь солдат миротворческой миссии. Об этом сообщила представитель ООН в Мали Радия Акури. По ее словам, были убиты также шестеро нападавших.

В ходе другого нападения ранним утром в городе Дуэнца в центральной части страны погиб один миротворец ООН и один солдат малийской армии.

После путча в 2012 году контроль над северными регионами страны установили различные террористические и экстремистские группировки, в том числе "Аль-Каида". Миротворческая миссия ООН в составе 15 тысяч солдат, в том числе 875 военнослужащих бундесвера, пытается совместно с малийской армией стабилизировать ситуацию в стране.

Экстремисты регулярно совершают нападения на миротворцев ООН в Мали. За время присутствия "голубых касок" ООН в этой стране погибли более сотни представителей миссии.