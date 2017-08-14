Состоялся телефонный разговор Алмазбека Атамбаева с Владимиром Путиным

14 августа 2017, 19:24 Комментарии

Состоялся телефонный разговор президента Алмазбека Атамбаева с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента Кыргызской Республики

В ходе телефонного разговора стороны обсудили актуальные вопросы кыргызско-российского сотрудничества и перспективы дальнейшего взаимодействия.

Главами государств был обсужден ход реализации договоренностей, которые были достигнуты по итогам государственного визита президента Алмазбека Атамбаева в Российскую Федерацию.

Кроме того, состоялся обмен мнениями об итогах состоявшегося в Кыргызстане международного Форума "Алтайская цивилизация и родственные народы алтайской языковой семьи".