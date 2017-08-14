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Состоялся телефонный разговор Алмазбека Атамбаева с Владимиром Путиным

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/sostoy...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442757-ru.html

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Состоялся телефонный разговор Президента Алмазбека Атамбаева с Президентом России Владимиром Путиным

А.Атамбаев и В.Путин обсудили ход реализации договоренностей, достигнутых в ходе госвизита в РФ

14 августа 2017, 19:24       Комментарии

Состоялся телефонный разговор президента Алмазбека Атамбаева с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента Кыргызской Республики
В ходе телефонного разговора стороны обсудили актуальные вопросы кыргызско-российского сотрудничества и перспективы дальнейшего взаимодействия.
Главами государств был обсужден ход реализации договоренностей, которые были достигнуты по итогам государственного визита президента Алмазбека Атамбаева в Российскую Федерацию.
Кроме того, состоялся обмен мнениями об итогах состоявшегося в Кыргызстане международного Форума "Алтайская цивилизация и родственные народы алтайской языковой семьи".

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