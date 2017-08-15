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Судебный департамент предлагает платить переводчикам 6-10% от прожиточного минимума за участие в процессе

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442755-ru.html

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15 августа 2017, 9:08       Комментарии

Судебный департамент при Верховном суде предлагает утвердить размер и порядке выплаты вознаграждения переводчику и сурдопереводчику за участие в исполнительном производстве. Как сообщается в проекте постановления, опубликованного для общественного обсуждения, за участие в исполнительном производстве переводчики имеют право на вознаграждение за выполненную работу.
Вознаграждение выплачивается в денежной форме в следующих размерах:
- 6% от прожиточного минимума на соответствующий год в рабочие дни;
- 10% от прожиточного минимума на соответствующий год в праздничные и выходные дни.
Выплата вознаграждения переводчику производится за проведенную работу, не превышающую 8 часов в сутки.
Выплату вознаграждения переводчику производит должник или взыскатель. В случае выплаты вознаграждения взыскателем общая сумма вознаграждения подлежит возмещению должником взыскателю в порядке, определяемом законодательством о статусе судебных исполнителей и об исполнительном производстве.
Выплата вознаграждения переводчику может быть произведена на основании постановления судебного исполнителя, в производстве которого находится исполнительный документ, в виде наличных и безналичных расчетов.
Выплата вознаграждения переводчику должна быть произведена в день завершения работы либо не позднее следующего дня со дня завершения работы.

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