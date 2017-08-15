Доллар США: 68.9284 (-0.2216) 
Евро: 81.3562 (+0.0635) 
Золото: 41.19 $/гр (-0.23) 
Серебро: 0.55 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Немецкая компания будет оказывать услуги гемодиализа кыргызстанцамНемецкая компания будет оказывать услуги гемодиализа кыргызстанцамНа севере Кыргызстана произошло землетрясение силой 3 балла в эпицентреНа севере Кыргызстана произошло землетрясение силой 3 балла в эпицентре

В США пять человек скончались после операции по уменьшению объема желудка

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364806_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442754-ru.html

Похожие новости

Девять человек погибли в ходе нападений на миротворцев ООН в Мали

Число жертв наводнения и оползней в Непале достигло 66 человек

За 6 месяцев руководство ГНС приняло 54 человека по личным вопросам

За полгода руководство ГНС приняло 54 человека по личным вопросам

При нападении на ресторан в Буркина-Фасо погибли 17 человек

15 августа 2017, 8:49       Комментарии

В США после операции по уменьшению объема желудка скончались пять человек. Данная операция были одобрена Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, пишет Росбалт со ссылкой на FDA.
По данным СМИ, во время операций людям в желудок помещают силиконовые шары размером с грейпфрут, которые наполняются жидкостью. Шары должны оставить меньше места для пищи. Инородные предметы находятся в желудке до полугода, а в это время пациент следует диете и занимается спортом. Среди возможных осложнений - излишнее раздувание баллона, которое сопровождается тошнотой, затрудненным дыханием, болью в животе. А также риск развития панкреатита.
Однако, согласно статистике, с 2016 года после такой операции погибли пять человек, а всего за последние 11 лет - 21 пациент из 277 тысяч. По факту смерти последних пяти пациентов начались проверки, чтобы подтвердить, действительно ли они умерли из-за операции.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум