В США пять человек скончались после операции по уменьшению объема желудка

15 августа 2017, 8:49 Комментарии

В США после операции по уменьшению объема желудка скончались пять человек. Данная операция были одобрена Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, пишет Росбалт со ссылкой на FDA.

По данным СМИ, во время операций людям в желудок помещают силиконовые шары размером с грейпфрут, которые наполняются жидкостью. Шары должны оставить меньше места для пищи. Инородные предметы находятся в желудке до полугода, а в это время пациент следует диете и занимается спортом. Среди возможных осложнений - излишнее раздувание баллона, которое сопровождается тошнотой, затрудненным дыханием, болью в животе. А также риск развития панкреатита.

Однако, согласно статистике, с 2016 года после такой операции погибли пять человек, а всего за последние 11 лет - 21 пациент из 277 тысяч. По факту смерти последних пяти пациентов начались проверки, чтобы подтвердить, действительно ли они умерли из-за операции.