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Как управлять многоквартирным домом. Мэрия Бишкека разработала пособие

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364800_ka...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442753-ru.html

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15 августа 2017, 8:58       Комментарии

Мэрия Бишкека разработала правила управления многоквартирным домом в целях оказания методической поддержки собственникам жилых помещений в многоквартирных домах и для разъяснения основных понятий.
В методическом пособии горожане могут узнать о создании товарищества собственников жилья, жилищных или жилищно-строительных кооперативов, об оформлении придомового земельного участка, переустройстве помещений в жилых зданиях, размещении в жилом доме объектов предпринимательской деятельности и поддержке инициатив собственников многоквартирных домов за счет стимулирующих (долевых) грантов, образцах документов, используемых в управлении многоквартирным домом.
Подробнее с методическим пособием можно ознакомиться здесь.

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