Как управлять многоквартирным домом. Мэрия Бишкека разработала пособие

15 августа 2017, 8:58 Комментарии

Мэрия Бишкека разработала правила управления многоквартирным домом в целях оказания методической поддержки собственникам жилых помещений в многоквартирных домах и для разъяснения основных понятий.

В методическом пособии горожане могут узнать о создании товарищества собственников жилья, жилищных или жилищно-строительных кооперативов, об оформлении придомового земельного участка, переустройстве помещений в жилых зданиях, размещении в жилом доме объектов предпринимательской деятельности и поддержке инициатив собственников многоквартирных домов за счет стимулирующих (долевых) грантов, образцах документов, используемых в управлении многоквартирным домом.

Подробнее с методическим пособием можно ознакомиться здесь.