Немецкая компания будет оказывать услуги гемодиализа кыргызстанцам

15 августа 2017, 8:50 Комментарии

БИШКЕК, 15 авг - Sputnik. Во вторник, 15 августа, будет подписано соглашение по предоставлению услуг гемодиализа между Министерством здравоохранения КР и немецкой компанией Fresenius Medical Care (Германия), сообщает Государственное агентство по продвижению инвестиций и экспорта.

Это первое соглашение в Кыргызстане в рамках государственно-частного партнерства.

"Компания выбрана по результатам международного конкурсного процесса в соответствии с законодательством КР о ГЧП", - говорится в сообщении.

В рамках этого проекта Fresenius Medical Care будет предоставлять услуги гемодиализа кыргызстанцам, проживающим в Бишкеке, Оше и Джалал-Абаде.

В Кыргызстане стоимость услуг гемодиализа (искусственная почка) доходит до 7 тысяч сомов за сеанс.

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