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Немецкая компания будет оказывать услуги гемодиализа кыргызстанцам

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442752-ru.html

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15 августа 2017, 8:50       Комментарии

БИШКЕК, 15 авг - Sputnik. Во вторник, 15 августа, будет подписано соглашение по предоставлению услуг гемодиализа между Министерством здравоохранения КР и немецкой компанией Fresenius Medical Care (Германия), сообщает Государственное агентство по продвижению инвестиций и экспорта.
Это первое соглашение в Кыргызстане в рамках государственно-частного партнерства.
"Компания выбрана по результатам международного конкурсного процесса в соответствии с законодательством КР о ГЧП", - говорится в сообщении.
В рамках этого проекта Fresenius Medical Care будет предоставлять услуги гемодиализа кыргызстанцам, проживающим в Бишкеке, Оше и Джалал-Абаде.
В Кыргызстане стоимость услуг гемодиализа (искусственная почка) доходит до 7 тысяч сомов за сеанс.
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