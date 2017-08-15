Доллар США: 68.9284 (-0.2216) 
Евро: 81.3562 (+0.0635) 
Золото: 41.19 $/гр (-0.23) 
Серебро: 0.55 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

На севере Кыргызстана произошло землетрясение силой 3 балла в эпицентреНа севере Кыргызстана произошло землетрясение силой 3 балла в эпицентреКыргызстанцы с 16 августа по 30 сентября могут уточнить себя в списках избирателейКыргызстанцы с 16 августа по 30 сентября могут уточнить себя в списках избирателей

Инсайдер назвал дату выхода Android O

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364795_in...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442749-ru.html

Похожие новости

ФСБ задержала планировавших взрывы в Москве боевиков, среди них выходцы из Центральной Азии

В Москве задержали смертников, готовивших теракты. Трое - выходцы из ЦА

Назван состав жюри нового сезона "Голоса"

Топ-4 фильмов, покоривших бишкекчан на прошедших выходных

Два утопленника и попытка суицида — что случилось за выходные в КР

15 августа 2017, 8:21       Комментарии

Инсайдер Эван Бласс (Evan Blass), также известный под ником evleaks, назвал точную дату выхода новой версии Android. Об этом,как сообщает Лента.ру, он написал на своей странице в Twitter.
Бласс утверждает, что Android 8.0, или же Android O, станет доступна в промежуток с 21 по 27 августа: "Вероятнее всего, она выйдет 21-го числа". В начале августа с аналогичной информацией выступил IT-эксперт Дэвид Раддок (David Ruddock). Он также заявил о том, что новая версия Android может выйти к концу месяца.
Прошлая версия системы - Android 7.0 - стала доступна для устройств линейки Nexus 22 августа 2016 года.
Google представила Android 8.0 на конференции Google I/O в мае этого года. Система обзавелась новыми ограничениями для приложений, которые работают в фоновом режиме, что помогает улучшить работу устройства. Также был незначительно переработан дизайн системы и добавлены бейджи для иконок, показывающие наличие уведомлений. На данный момент ОС находится в стадии бета-тестирования и в конце июня вышла четвертая версия превью прошивки.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум