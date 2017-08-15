Positiff: Уроженка Таджикистана на конкурсе красоты в США, новое колесо обозрения в Бишкеке и парк любви в Оше

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Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442748-ru.html

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