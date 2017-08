Positiff: Уроженка Таджикистана на конкурсе красоты в США, новое колесо обозрения в Бишкеке и парк любви в Оше

15 августа 2017, 8:01 Комментарии

Доброе утро, читатели АКИpress. Представляем вам подборку позитивных новостей за минувшие дни, которые вы могли пропустить.

В Оше 14 августа открылся прошедший реконструкцию парк Любви. Ранее этот парк носил название "Мээрим".

По словам жительницы города Кара-Суу Акмоор Артыковой, приехавшей на открытие парка вместе со своими детьми, парк стал настоящим местом для полноценного отдыха горожан.

Картина "Завещание отца" получила приз "За лучший полнометражный игровой фильм" и приз "За лучший сценарий" на кинофестивале в городе Маркония в Италии.

Шлюз на реке Нооруз в Иссык-Атинском районе полностью восстановлен.

12 августа с помощью местных жителей и привлеченной техники из айыльного аймака были проведены восстановительные работы шлюза на реке Нооруз и в 16:30 работы были полностью завершены. Ранее из-за обильных дождей озеро Челектор вышло из берегов.

В парке Панфилова продолжается установка 50-метрового колеса обозрения. В настоящее время идет покраска и монтажные работы.

Уроженка Таджикистана Шахноз Эроншо заняла третье место на конкурсе красоты Miss Nations of the World 2017 в США.

"Это честь для меня представлять любимый Таджикистан на конкурсе Miss Nations of the World 2017. Я стала третьей и познакомилась со множеством сильных, умных и красивых женщин", - написала она на своей странице в соцсетях.