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Negatiff: Угроза терактов в Кыргызстане, судимость претендентов на пост президента и задержание экстремиста

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442747-ru.html

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