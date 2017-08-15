Negatiff: Угроза терактов в Кыргызстане, судимость претендентов на пост президента и задержание экстремиста

15 августа 2017, 8:03 Комментарии

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Семья Төрөгелдиевых из села Кош-Этер сельской управы Салам-Алик Узгенского района не верит, что их 21-летняя дочь могла покончить жизнь самоубийством.

Как рассказал в комментарии Turmush отец девушки Баатырбек Төрөгелдиев, 5 мая текущего года состоялась свадьба его 21-летней дочери Мээримгүл. Спустя 49 дней девушку нашли повешенной в сарае дома.

ФСБ России задержала членов группы, которая готовила взрывы на транспорте, крупных рынках и в торговых центрах столицы, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ведомства.

Среди задержанных - эмиссар ИГИЛ, который курировал подготовку преступлений, специалист по изготовлению взрывных устройств и два террориста-смертника. Следователи также обезвредили лабораторию по производству взрывчатки.

Заместитель министра образования Турции Орхан Эрдем во время визита в провинцию Бурса заявил, что Турция не пустит на свою территорию учеников сети кыргызских школ "Сапат" (Себат), связанных с Фетхуллахом Гюленом.

13 претендентов на пост президента имеют судимость или привлекались к уголовной ответственности. Об этом сообщила глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова.

Она напомнила, что в Центризбирком поступило 59 заявлений о выдвижении кандидатов, 1 кандидат был зарегистрирован.

Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) в ходе проводимых оперативно-розыскных мероприятий задержал мужчину, находившегося в межгосударственном розыске.

Х.М., один из активных вербовщиков и лидеров экстремистской ячейки, находился в розыске за ряд совершенных преступлений и скрывался на территории одной из стран СНГ.

Госкомитет нацбезопасности призывает население быть бдительным из-за усиления попыток организации терактов в Кыргызстане.

Обо всех подозрительных лицах и фактах ГКНБ просит незамедлительно сообщать в дежурные службы ГКНБ и МВД или ближайшие отделы органов внутренних сил.