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Кыргызстанцы с 16 августа по 30 сентября могут уточнить себя в списках избирателей

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442746-ru.html

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15 августа 2017, 8:16       Комментарии

Избирателям в Кыргызстане с 16 августа по 30 сентября необходимо проверить свои персональные данные в общем списке избирателей.
Как сообщает ЦИК, это можно сделать на участковых избирательных комиссиях, либо на сайте shailoo.srs.kg. Также с 16 августа во всех избирательных участках в обязательном порядке будут висеть списки избирателей, где также можно проверить данные.
Если избиратель обнаружит ошибки или неточности в своих данных либо отсутствие своих данных в списке избирателей, то необходимо лично написать заявление по форме №3 в свою участковую избирательную комиссию.
Если же избиратель намерен проголосовать на другом избирательном участке (по избирательному адресу, не по месту регистрации), то также необходимо лично обратиться в соответствующую участковую комиссию с заявлением по форме №2 до 30 сентября.
Граждане КР, не успевшие пройти биометрическую регистрацию, могут пройти эту процедуру в органах Государственной регистрационной службы по месту жительства, согласно адресам пунктов сбора биометрической регистрации, затем также уточнить свои данные по месту голосования.
Также можно проверить свои данные, обратившись в call-центр Государственной регистрационной службы по номеру 119 или отправив смс-сообщение с указанием своего ПИН (14-персональный идентификационный номер). Звонки и смс-сообщения бесплатны.
Выборы Кыргызстана пройдут 15 октября.

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