Кыргызстанские паломники получили разрешение пользоваться медуслугами в Саудовской Аравии

15 августа 2017, 4:24 Комментарии

Отдел оказания помощи иностранным гражданам при Министерстве хаджа Саудовской Аравии передал кыргызской стороне разрешительный документ на пользование медицинскими услугами. Об этом сообщило духовное управление мусульман Кыргызстана.

Представители республиканского штаба по организации хаджа Равшан Эрматов, Олжобай Алимбеков, представитель Министерства здравоохранения Кыдырназар Элмуратов встретились с главой отдела Министерства хаджа доктором Сабири аль Мадали.

Стороны обсудили двустороннее сотрудничество.