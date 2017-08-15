Мэрия Бишкека организовала отдых для детей с ОВЗ и из малоимущих семей

15 августа 2017, 3:13 Комментарии

Муниципальная администрация по Ленинскому административному району совместно с депутатами Бишкекского городского кенеша организовала летний отдых для детей из малообеспеченных семей и детей с ограниченными возможностями здоровья с выездом на природу в национальный парк "Ала-Арча".

Как сообщила пресс-служба мэрии Бишкека, центр детского творчества, Станция юных техников и спорткомитет района организовали музыкальные игры, танцы, конкурсы по рукоделию, рисованию, спортивные игры и театрализованные представления. Детям были предоставлены прохладительные напитки, горячее питание.

Мероприятие будет проходить 4-18 августа с охватом более 1 тысячи детей.

Для обеспечения правопорядка и безопасности детей на отдыхе их сопровождали инспектора инспекции по делам несовершеннолетних УВД и врачи.