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Новости Кыргызстана

Пострадавшего не могли вытащить из искореженной машины — кадры с места ДТППострадавшего не могли вытащить из искореженной машины — кадры с места ДТП

Мэрия Бишкека организовала отдых для детей с ОВЗ и из малоимущих семей

 

Фотографии: akipress.kg

    

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442743-ru.html

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Мэрия Бишкека разработала правила управления многоквартирным домом

15 августа 2017, 3:13       Комментарии

Муниципальная администрация по Ленинскому административному району совместно с депутатами Бишкекского городского кенеша организовала летний отдых для детей из малообеспеченных семей и детей с ограниченными возможностями здоровья с выездом на природу в национальный парк "Ала-Арча".
Как сообщила пресс-служба мэрии Бишкека, центр детского творчества, Станция юных техников и спорткомитет района организовали музыкальные игры, танцы, конкурсы по рукоделию, рисованию, спортивные игры и театрализованные представления. Детям были предоставлены прохладительные напитки, горячее питание.
Мероприятие будет проходить 4-18 августа с охватом более 1 тысячи детей.
Для обеспечения правопорядка и безопасности детей на отдыхе их сопровождали инспектора инспекции по делам несовершеннолетних УВД и врачи.

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