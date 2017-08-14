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Новости Кыргызстана

Атамбаев и Путин поговорили по телефонуАтамбаев и Путин поговорили по телефону

Пострадавшего не могли вытащить из искореженной машины — кадры с места ДТП

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/video/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442742-ru.html

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14 августа 2017, 21:27       Комментарии

В ущелье Чычкан (Токтогульский район Джалал-Абадской области) столкнулись два автомобиля марки BMW, написал на WhatsApp-канал Sputnik Кыргызстан очевидец происшествия и отправил видео с места ДТП.
По его словам, авария произошла ночью с воскресенья на понедельник.
"Вчера ночью столкнулись два автомобиля марки BMW в начале ущелье Чычкан, - написал пользователь.
На видео можно заметить, что одного из пострадавших не могли вытащить из покореженной машины.
Как рассказали местные жители, к счастью никто не погиб, есть пострадавшие, все они доставлены в больницу, В милиции же пообещали позже предоставить всю информацию.
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