Атамбаев и Путин поговорили по телефону

14 августа 2017, 20:46 Комментарии

БИШКЕК, 14 авг - Sputnik. Состоялся телефонный разговор президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба главы КР.

В ходе телефонного разговора стороны обсудили актуальные вопросы кыргызско-российского сотрудничества и перспективы дальнейшего взаимодействия.

Главы государств также говорили о реализации договоренностей по итогам государственного визита Атамбаева в Россию.

Кроме того, состоялся обмен мнениями об итогах состоявшегося в Кыргызстане международного форума "Алтайская цивилизация и родственные народы алтайской языковой семьи".

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