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Атамбаев и Путин поговорили по телефону

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/politics...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442741-ru.html

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14 августа 2017, 20:46       Комментарии

БИШКЕК, 14 авг - Sputnik. Состоялся телефонный разговор президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба главы КР.
В ходе телефонного разговора стороны обсудили актуальные вопросы кыргызско-российского сотрудничества и перспективы дальнейшего взаимодействия.
Главы государств также говорили о реализации договоренностей по итогам государственного визита Атамбаева в Россию.
Кроме того, состоялся обмен мнениями об итогах состоявшегося в Кыргызстане международного форума "Алтайская цивилизация и родственные народы алтайской языковой семьи".
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