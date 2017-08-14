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Днем дожди — погода по Кыргызстану на 15 августа

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/Kyrgyzst...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442740-ru.html

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День 14 Августа: Может ли депутат донести 8-литровую бочку вина на третий этаж ЖК?

14 августа 2017, 20:03       Комментарии

БИШКЕК, 14 авг - Sputnik. Во вторник, 15 августа, ожидаются осадки, сообщает Кыргызгидромет.
Так, по данным синоптиков, ночью без осадков. Днем местами дожди (кроме Оша), грозы, в высокогорной зоне снег.
В Чуйской области ночная температура воздуха составит 12-17 градусов тепла, дневная +23...+28.
В Таласской области ночью +7...+12, днем от 20 до 25 выше нуля.
В Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях ночью 14-19 градусов со знаком "плюс", днем +26...+31.
В Нарынской области ночью +7...+12, днем воздух прогреется до +20...+25 градусов.
В Иссык-Кульской области в ночное время ожидается 9-14 тепла, днем +19...+24.
В Оше ночью будет 15-17 градусов выше нуля, днем +26...+28.
В Бишкеке ночью +15...+17, днем прогнозируется 29-31 со знаком "плюс".
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