Днем дожди — погода по Кыргызстану на 15 августа

14 августа 2017, 20:03 Комментарии

БИШКЕК, 14 авг - Sputnik. Во вторник, 15 августа, ожидаются осадки, сообщает Кыргызгидромет.

Так, по данным синоптиков, ночью без осадков. Днем местами дожди (кроме Оша), грозы, в высокогорной зоне снег.

В Чуйской области ночная температура воздуха составит 12-17 градусов тепла, дневная +23...+28.

В Таласской области ночью +7...+12, днем от 20 до 25 выше нуля.

В Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях ночью 14-19 градусов со знаком "плюс", днем +26...+31.

В Нарынской области ночью +7...+12, днем воздух прогреется до +20...+25 градусов.

В Иссык-Кульской области в ночное время ожидается 9-14 тепла, днем +19...+24.

В Оше ночью будет 15-17 градусов выше нуля, днем +26...+28.

В Бишкеке ночью +15...+17, днем прогнозируется 29-31 со знаком "плюс".

window.Ya.adfoxCode.create({ ownerId: 249922, containerId: 'adfox_150064421052246055', params: { pp: 'kuk', ps: 'ckap', p2: 'flvd', puid1: '' } });