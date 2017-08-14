Кыргызстан выступает за подписание договора о пенсии в ЕАЭС в 2018 году

14 августа 2017, 20:26 Комментарии

БИШКЕК, 14 авг - Sputnik. Договор о пенсионном обеспечении в рамках Евразийского экономического союза, возможно, будет подписан в следующем году, заявил премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков на заседании Евразийского межправительственного совета в Астане.

"Мы обсудили договор о пенсионном обеспечении трудящихся государств - членов ЕАЭС. Значительная часть проекта документа уже согласована. Вступление его в силу позволит нашим гражданам чувствовать себя еще более защищенно на пространстве ЕАЭС. Поэтому мы выступаем за то, чтобы договор был подписан как можно скорее - уже в 2018 году", - сказал Жээнбеков.

Он сообщил, что Кыргызстан поддерживает инициативу создания единого энергетического рынка ЕврАзЭС.

По итогам очередного заседания Евразийского межправительственного совета подписано 13 документов.

Участники встречи приняли решение следующее заседание Евразийского межправительственного совета ЕАЭС провести в конце октября 2017 года в Ереване (Армения).

В работе Евразийского межправительственного совета ЕАЭС участвовали премьер-министры Армении, Беларуси, Казахстана, председатель правительства России, председатель коллегии Евразийской экономической комиссии.

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