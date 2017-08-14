Доллар США: 69.1500 (-0.23) 
Евро: 81.2927 (-0.0311) 
Золото: 41.19 $/гр (-0.23) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Атамбаев и Путин поговорили по телефонуАтамбаев и Путин поговорили по телефонуДнем дожди — погода по Кыргызстану на 15 августаДнем дожди — погода по Кыргызстану на 15 августа

Кыргызстан выступает за подписание договора о пенсии в ЕАЭС в 2018 году

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/politics...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442739-ru.html

Похожие новости

Днем дожди — погода по Кыргызстану на 15 августа

А.Атамбаев и В.Путин обсудили ход реализации договоренностей, достигнутых в ходе госвизита в РФ

Исследование: Мигранты из Кыргызстана зарабатывают в России в среднем 29 тыс. рублей

По итогам очередного заседания межправсовета ЕАЭС подписан ряд документов

В Кыргызстане стартовала Национальная информационная кампании "Проверь себя в списках!"

14 августа 2017, 20:26       Комментарии

БИШКЕК, 14 авг - Sputnik. Договор о пенсионном обеспечении в рамках Евразийского экономического союза, возможно, будет подписан в следующем году, заявил премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков на заседании Евразийского межправительственного совета в Астане.
"Мы обсудили договор о пенсионном обеспечении трудящихся государств - членов ЕАЭС. Значительная часть проекта документа уже согласована. Вступление его в силу позволит нашим гражданам чувствовать себя еще более защищенно на пространстве ЕАЭС. Поэтому мы выступаем за то, чтобы договор был подписан как можно скорее - уже в 2018 году", - сказал Жээнбеков.
Он сообщил, что Кыргызстан поддерживает инициативу создания единого энергетического рынка ЕврАзЭС.
По итогам очередного заседания Евразийского межправительственного совета подписано 13 документов.
Участники встречи приняли решение следующее заседание Евразийского межправительственного совета ЕАЭС провести в конце октября 2017 года в Ереване (Армения).
В работе Евразийского межправительственного совета ЕАЭС участвовали премьер-министры Армении, Беларуси, Казахстана, председатель правительства России, председатель коллегии Евразийской экономической комиссии.
window.Ya.adfoxCode.create({ ownerId: 249922, containerId: 'adfox_150064421052246055', params: { pp: 'kuk', ps: 'ckap', p2: 'flvd', puid1: '' } });

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум