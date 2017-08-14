А.Атамбаев и В.Путин переговорили по телефону

14 августа 2017, 19:56 Комментарии

БИШКЕК, 14.08.17 /КАБАР/. Между президентами Кыргызстана Алмазбеком Атамбаевым и России Владимиром Путиным состоялся телефонный разговор. По сообщению Отдела информационной политики Аппарата Президента КР, в ходе телефонного разговора стороны обсудили актуальные вопросы кыргызско-российского сотрудничества и перспективы дальнейшего взаимодействия.

Главами государств был обсужден ход реализации договоренностей, которые были достигнуты по итогам государственного визита Президента А.Атамбаева в Российскую Федерацию.

Кроме того, состоялся обмен мнениями об итогах состоявшегося в Кыргызстане международного Форума "Алтайская цивилизация и родственные народы алтайской языковой семьи".