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А.Атамбаев и В.Путин переговорили по телефону

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/a.atambae...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442738-ru.html

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14 августа 2017, 19:56       Комментарии

БИШКЕК, 14.08.17 /КАБАР/. Между президентами Кыргызстана Алмазбеком Атамбаевым и России Владимиром Путиным состоялся телефонный разговор. По сообщению Отдела информационной политики Аппарата Президента КР, в ходе телефонного разговора стороны обсудили актуальные вопросы кыргызско-российского сотрудничества и перспективы дальнейшего взаимодействия.
Главами государств был обсужден ход реализации договоренностей, которые были достигнуты по итогам государственного визита Президента А.Атамбаева в Российскую Федерацию.
Кроме того, состоялся обмен мнениями об итогах состоявшегося в Кыргызстане международного Форума "Алтайская цивилизация и родственные народы алтайской языковой семьи".

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