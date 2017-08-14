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Новости Кыргызстана

А.Атамбаев и В.Путин переговорили по телефонуА.Атамбаев и В.Путин переговорили по телефону

Мэрия Бишкека разработала правила управления многоквартирным домом

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442737-ru.html

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14 августа 2017, 20:02       Комментарии

Мэрия Бишкека разработала методическое пособие по управлению многоквартирным домом.
Как сообщила пресс-служба мэрии, пособие разработано для оказания методической поддержки собственникам жилых помещений в многоквартирных домах, для разъяснения основных понятий, употребляемых в сфере управления многоквартирным домом.
Горожане могут узнать о создании товарищества собственников жилья, жилищных или жилищно-строительных кооперативов, об оформлении придомового земельного участка, переустройстве помещений в жилых зданиях, размещении в жилом доме объектов предпринимательской деятельности и поддержке инициатив собственников многоквартирных домов за счет стимулирующих (долевых) грантов, образцах документов, используемых в управлении многоквартирным домом.
Пособие можно скачать по ссылке.

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