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А.Атамбаев и В.Путин обсудили ход реализации договоренностей, достигнутых в ходе госвизита в РФ

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442735-ru.html

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В Бишкеке обсудили вопросы предпринимательства

14 августа 2017, 19:13       Комментарии

Телефонный разговор президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева с президентом России Владимиром Путиным состоялся 14 августа. Об этом сообщила пресс-служба президента КР.
Стороны обсудили актуальные вопросы кыргызско-российского сотрудничества и перспективы дальнейшего взаимодействия.
Главы государств обсудили ход реализации договоренностей, которые были достигнуты по итогам государственного визита А.Атамбаева в Российскую Федерацию.
Кроме того, состоялся обмен мнениями об итогах состоявшегося в Кыргызстане международного форума "Алтайская цивилизация и родственные народы алтайской языковой семьи".

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