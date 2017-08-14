А.Атамбаев и В.Путин обсудили ход реализации договоренностей, достигнутых в ходе госвизита в РФ

14 августа 2017, 19:13 Комментарии
Телефонный разговор президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева с президентом России Владимиром Путиным состоялся 14 августа. Об этом сообщила пресс-служба президента КР.
Стороны обсудили актуальные вопросы кыргызско-российского сотрудничества и перспективы дальнейшего взаимодействия.
Главы государств обсудили ход реализации договоренностей, которые были достигнуты по итогам государственного визита А.Атамбаева в Российскую Федерацию.
Кроме того, состоялся обмен мнениями об итогах состоявшегося в Кыргызстане международного форума "Алтайская цивилизация и родственные народы алтайской языковой семьи".