Километровый эстакадный мост через Нарын: кадры стройки и эскиз

14 августа 2017, 19:01 Комментарии

БИШКЕК, 14 авг - Sputnik. В 2019 году завершится строительство двух эстакадных мостов через реку Нарын. Они представляют собой часть альтернативной дороги север - юг, сообщил Sputnik Кыргызстан инженер-дорожник Группы реализации проектов Министерства транспорта и дорог Замир Искаков.

© Фото / Группа реализации инвестиционных проектов Министерства транспорта и дорог КыргызстанаВ 2019 году завершится строительство двух эстакадных мостов через реку Нарын По его словам, подготовительные работы начались весной и уже установлен ряд свай. Один мост протянется на 396 метров, а другой на 1 086, они расположатся на 284-м и 282-м километрах автодороги соответственно. Ширина сооружений - 13,5 метра.

"До этого планировали построить два тоннеля. Но было принято решение вместо одного из тоннелей возвести два моста. Они вознесутся на 30-40 метров над землей", - сообщил Искаков.

По его словам, строительство мостов планируется завершить к 2019 году. Подрядчиком выступает китайская компания China Road.

Альтернативная автотрасса длиной 433 километра пройдет по маршруту Балыкчи - Кочкор - Арал - Казарман - Джалал-Абад. Примерная стоимость 3-фазного проекта - 850 миллионов долларов.

Сейчас север и юг Кыргызстана соединяет лишь автодорога Бишкек - Ош. Новая трасса повысит транспортную безопасность страны и позволит не зависеть от единственной дороги.

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