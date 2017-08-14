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Километровый эстакадный мост через Нарын: кадры стройки и эскиз

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442733-ru.html

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14 августа 2017, 19:01       Комментарии

БИШКЕК, 14 авг - Sputnik. В 2019 году завершится строительство двух эстакадных мостов через реку Нарын. Они представляют собой часть альтернативной дороги север - юг, сообщил Sputnik Кыргызстан инженер-дорожник Группы реализации проектов Министерства транспорта и дорог Замир Искаков.
© Фото / Группа реализации инвестиционных проектов Министерства транспорта и дорог КыргызстанаВ 2019 году завершится строительство двух эстакадных мостов через реку Нарын По его словам, подготовительные работы начались весной и уже установлен ряд свай. Один мост протянется на 396 метров, а другой на 1 086, они расположатся на 284-м и 282-м километрах автодороги соответственно. Ширина сооружений - 13,5 метра.
"До этого планировали построить два тоннеля. Но было принято решение вместо одного из тоннелей возвести два моста. Они вознесутся на 30-40 метров над землей", - сообщил Искаков.
По его словам, строительство мостов планируется завершить к 2019 году. Подрядчиком выступает китайская компания China Road.
Альтернативная автотрасса длиной 433 километра пройдет по маршруту Балыкчи - Кочкор - Арал - Казарман - Джалал-Абад. Примерная стоимость 3-фазного проекта - 850 миллионов долларов.
Сейчас север и юг Кыргызстана соединяет лишь автодорога Бишкек - Ош. Новая трасса повысит транспортную безопасность страны и позволит не зависеть от единственной дороги.
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