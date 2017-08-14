На велосипеде 500 км — слабовидящие едут из Алматы на Иссык-Куль

14 августа 2017, 19:25 Комментарии

Второй уникальный веломарафон незрячих и слабовидящих велосипедистов проходит с 11 по 20 августа. Активисты пропагандируют здоровый и активный образ жизни, хотят популяризировать велосипедный спорт и развить экотуризм в целом.

В прошлом году команда велосипедистов совершила беспрецедентный веломарафон Алматы - Астана. В сопровождении службы дорожной полиции за девять дней девять участников на велотандемах преодолели 1200 километров.

На этот раз участники решили преодолеть около 500 километров, проехав по маршруту Алматы - Бишкек - Чолпон-Ата.

Во время пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре Sputnik Кыргызстан организатор веломарафона Бахтияр Базарбеков рассказал, что на границе с Казахстаном их встретили руководитель аппарата Жогорку Кенеша Саматбек Ибраев и министр здравоохранения Талантбек Батыралиев, которые доехали с участниками марафона до столицы на велосипедах.

"В Кыргызстане нас встретили как родных. Мы не перестанем благодарить своих кыргызских братьев за такую поддержку. Мы хотим показать всем, что люди с инвалидностью способны на многое", - сказал Базарбеков.

14 августа спортсмены преодолели половину пути и выехали из Бишкека на Иссык-Куль.

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