Доллар США: 69.1500 (-0.23) 
Евро: 81.2927 (-0.0311) 
Золото: 41.19 $/гр (-0.23) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Видео новости за 14 августа 2017 годаВидео новости за 14 августа 2017 годаСостоялся телефонный разговор Президента Алмазбека Атамбаева с Президентом России Владимиром ПутинымСостоялся телефонный разговор Президента Алмазбека Атамбаева с Президентом России Владимиром Путиным

На велосипеде 500 км — слабовидящие едут из Алматы на Иссык-Куль

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/video/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442732-ru.html

Похожие новости

Состоялся телефонный разговор Президента Алмазбека Атамбаева с Президентом России Владимиром Путиным

Иностранцы отказались купаться в Иссык-Куле из-за отсутствия туалетов

На Иссык-Куле заработала станция, ведущая наблюдение за парниковыми газами

Двое жителей Иссык-Куля задержаны за перевозку 16 кг гашишного масла

19-летний парень утонул на Иссык-Куле

14 августа 2017, 19:25       Комментарии

Второй уникальный веломарафон незрячих и слабовидящих велосипедистов проходит с 11 по 20 августа. Активисты пропагандируют здоровый и активный образ жизни, хотят популяризировать велосипедный спорт и развить экотуризм в целом.
В прошлом году команда велосипедистов совершила беспрецедентный веломарафон Алматы - Астана. В сопровождении службы дорожной полиции за девять дней девять участников на велотандемах преодолели 1200 километров.
На этот раз участники решили преодолеть около 500 километров, проехав по маршруту Алматы - Бишкек - Чолпон-Ата.
Во время пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре Sputnik Кыргызстан организатор веломарафона Бахтияр Базарбеков рассказал, что на границе с Казахстаном их встретили руководитель аппарата Жогорку Кенеша Саматбек Ибраев и министр здравоохранения Талантбек Батыралиев, которые доехали с участниками марафона до столицы на велосипедах.
"В Кыргызстане нас встретили как родных. Мы не перестанем благодарить своих кыргызских братьев за такую поддержку. Мы хотим показать всем, что люди с инвалидностью способны на многое", - сказал Базарбеков.
14 августа спортсмены преодолели половину пути и выехали из Бишкека на Иссык-Куль.
window.Ya.adfoxCode.create({ ownerId: 249922, containerId: 'adfox_150064421052246055', params: { pp: 'kuk', ps: 'ckap', p2: 'flvd', puid1: '' } });

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум