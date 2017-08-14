День 14 Августа: Может ли депутат донести 8-литровую бочку вина на третий этаж ЖК?

14 августа 2017, 18:51 Комментарии

ГКНБ призывает население быть бдительным из-за усиления попыток организации терактов в Кыргызстане.

ГКНБ заявило, что главным зарубежным координирующим центром, несущим террористическую угрозу, остаются международная террористическая организация "Джамаат таухид ва Джихад" во главе с Сирожиддином Мухтаровым (он же Абу Салох).

6 сентября 2016 года, ровно через неделю после взрыва посольства Китая в Бишкеке, ГКНБ объявил, что заказчик взрыва установлен - уйгурские террористические группировки, аффилированные с террористической организацией "Джабхат ан Нусра", эмиссары которой через главаря международной террористической организации "Джамаат Таухид ва Джихад" Абу Салоха поставили перед исполнителями задачу организовать террористический акт в отношении посольства Китая в Кыргызстане и профинансировали террористическую акцию.

25 апреля 2017 года мониторинговая группа SITE сообщила, что Абу Салох взял на себя ответственность за взрыв в метро Санкт-Петербурга 3 апреля этого же года. По данным российских СМИ, карьера главаря террористической организации "Джамаат Таухид ва Джихад" начиналась в городе Сыктывкар. Там он работал "на базе по переработке картона" и водителем белой "Газели".

Про расследование теракта в Санкт-Петербурге российские СМИ пестрили неточностями в официальной информации. Так, подозреваемый Акрам Азимов, согласно информации РБК и Интерфакса, был вывезен сотрудниками ГКНБ из клиники в Оше днем 13 апреля. Однако 19 апреля телеканал Russia Today показал кадры оперативной съемки задержания Акрама Азимова на автобусной остановке в поселке Московский с гранатой в его набедренной сумке.

Как мы видим, в мотивах Абу Салоха трудно найти логику, а его способности проводить теракты кажутся неограниченными. Судя по его осужденным Первомайским районным судом подельникам, особую бдительность должны проявлять граждане, чьи родственники в Турции просят передать кому-то деньги, пассажиры самолетов, которых попутчики просят посадить на такси до Бишкека, и таксисты.

Призыв ГКНБ можно также понять - других забот, вроде защиты конституционного строя, также хватает. На днях в сети появилась аудиозапись хорошего качества, на которой двое мужчин с якобы голосами Азимбека Бекназарова и Камчыбека Ташиева говорят о том, как давали ложные показания в суде по делу Омурбека Текебаева. Последний уже опроверг аудиозапись, назвав их "монтажем и подделкой".

Согласно Уголовному кодексу КР, за ложные свидетельские показания на суде можно получить до двух лет лишения свободы. Однако тут встают 2 вопроса - как законности записи двух собеседников, так и установления подлинности записи.

Одной из центральных тем в разговоре двух человек является тема Бога. Человек, чей голос похож на голос Бекназарова, 7 раз говорит, что просил Бога простить его за ложь. При этом он хвастается, что врал очень искусно, с использованием фактов.

Человек, голос которого похож на Ташиева, говорит, что Бог поддерживает его ложь, потому что его слова удовлетворили Текебаева. Но он жалуется, что Текебаев в записке предложил ему озвучить в его поддержку странную версию - он пришел поздравить его 23 декабря с 8-литровой бочкой вина. "Как я мог, вы же представляете такую бочку, принести ее. Никогда и никому я не приносил такой бочки, тем более в Белый дом, на третий этаж", - говорит он.

Человек, голос которого похож на Ташиева, действительно был очень убедительным. Вспоминается, как осужденный за попытку государственного переворота депутат Ташиев из СИЗО ГКНБ писал, что 27 ноября 2012 года начальник военной медицинской службы ГКНБ Нияз Алдашев нашел у него следующие болезни: гипертоническую болезнь 3 стадии очень высокого риска; коронарную болезнью сердца, острую язву тела желудка, эрозивный гастрит, дуоденит, дуоденальный рефлюкс, эзофагит. После такого списка болезней тащить бочку вина на третий этаж категорически запрещено, но работать президентом, наверное, можно.