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"Жамгыр токту" — как мэр Оша пел с молодежью

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/video/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442729-ru.html

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14 августа 2017, 18:46       Комментарии

На мероприятии собралось около 100 молодых жителей Оша.
"Во встрече с молодежью принял участие мэр города Ош Айтмамат Кадырбаев, который ознакомился с условиями отдыха молодежи, а также принял участие в состязаниях по шахматам, а также совместно с молодежью исполнил ряд песен", - сообщили в мэрии.
В частности мэр исполнил песню "Жамгыр токту" Туголбая Казакова.
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