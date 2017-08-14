"Жамгыр токту" — как мэр Оша пел с молодежью

14 августа 2017, 18:46 Комментарии

На мероприятии собралось около 100 молодых жителей Оша.

"Во встрече с молодежью принял участие мэр города Ош Айтмамат Кадырбаев, который ознакомился с условиями отдыха молодежи, а также принял участие в состязаниях по шахматам, а также совместно с молодежью исполнил ряд песен", - сообщили в мэрии.

В частности мэр исполнил песню "Жамгыр токту" Туголбая Казакова.

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