Сотруднице "Тазалыка" дарят цветы за отличную работу и зовут замуж

14 августа 2017, 18:56 Комментарии

Бишкек, 14 авг - Sputnik. Сотруднице Муниципального предприятия "Тазалыка" мэрии Бишкека дарят цветы за отличную работу и зовут замуж.

В субботу "Тазалык" на своей странице в Facebook опубликовал фотографию улыбающейся сотрудницы.

"Сегодня утром наша сотрудница в штатном режиме вышла на работу. Во время ее работы остановился парень на машине и подарил ей розу и мороженое", - написал "Тазалык".

Редакция Sputnik Кыргызстан решила связаться с девушкой и подробнее узнать об этом случае.

Как выяснилось, Любовь Квас работает в "Тазалыке" одиннадцать лет. Как говорит девушка, это первый случай, когда за работу ее поблагодарили таким образом.

"Второй день подряд ко мне подходит молодой человек и говорит, что благодарен мне за мой нелегкий труд. Вчера вот розу и мороженое подарил. Сегодня снова розу. Здорово, когда люди ценят твою работу", - сказала она.

По словам Любови, парень отмечает приятную внешность девушки и зовет ее замуж. Однако этой истории не дано закончиться романтичным хэппи-эндом, так как она уже замужем.

Сотрудница "Тазалыка" сообщила, что прохожие часто останавливаются, чтобы сказать, что она хорошо выполняет уборку участка.

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