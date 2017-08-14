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Сотруднице "Тазалыка" дарят цветы за отличную работу и зовут замуж

 

Фотографии: sputnik.kg

 

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442728-ru.html

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14 августа 2017, 18:56       Комментарии

Бишкек, 14 авг - Sputnik. Сотруднице Муниципального предприятия "Тазалыка" мэрии Бишкека дарят цветы за отличную работу и зовут замуж.
В субботу "Тазалык" на своей странице в Facebook опубликовал фотографию улыбающейся сотрудницы.
"Сегодня утром наша сотрудница в штатном режиме вышла на работу. Во время ее работы остановился парень на машине и подарил ей розу и мороженое", - написал "Тазалык".
Редакция Sputnik Кыргызстан решила связаться с девушкой и подробнее узнать об этом случае.
Как выяснилось, Любовь Квас работает в "Тазалыке" одиннадцать лет. Как говорит девушка, это первый случай, когда за работу ее поблагодарили таким образом.
"Второй день подряд ко мне подходит молодой человек и говорит, что благодарен мне за мой нелегкий труд. Вчера вот розу и мороженое подарил. Сегодня снова розу. Здорово, когда люди ценят твою работу", - сказала она.
По словам Любови, парень отмечает приятную внешность девушки и зовет ее замуж. Однако этой истории не дано закончиться романтичным хэппи-эндом, так как она уже замужем.
Сотрудница "Тазалыка" сообщила, что прохожие часто останавливаются, чтобы сказать, что она хорошо выполняет уборку участка.
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