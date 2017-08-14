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Лондонский Биг-Бен замолкнет до 2021 года

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/london...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442727-ru.html

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14 августа 2017, 18:29       Комментарии

21 августа лондонский колокол башни Елизаветы, который известен как Биг-Бен, замолкнет до 2021 года в связи с ремонтными работами, пишет "Лайф", со ссылкой на пресс-службу парламента Великобритании. По словам хранителя часов Стива Джаггза, работы должны обеспечить сохранность механизма и башни Вестминстерского дворца.
Отметил, что колокол работал практически без перерывов в течение 157 лет, а в последний раз серьезный ремонт проводился в середине 1980-х годов.
Согласно приведннным данным, будут отремонтированы все четыре циферблата Биг-Бена, но один из них будет виден публике.

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