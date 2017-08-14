Лондонский Биг-Бен замолкнет до 2021 года

14 августа 2017, 18:29 Комментарии

21 августа лондонский колокол башни Елизаветы, который известен как Биг-Бен, замолкнет до 2021 года в связи с ремонтными работами, пишет "Лайф", со ссылкой на пресс-службу парламента Великобритании. По словам хранителя часов Стива Джаггза, работы должны обеспечить сохранность механизма и башни Вестминстерского дворца.

Отметил, что колокол работал практически без перерывов в течение 157 лет, а в последний раз серьезный ремонт проводился в середине 1980-х годов.

Согласно приведннным данным, будут отремонтированы все четыре циферблата Биг-Бена, но один из них будет виден публике.