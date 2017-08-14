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В каких районах Бишкека и Чуйской области 15 августа отключат электричество

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/v-kaki...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442726-ru.html

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Мэрия Бишкека разработала правила управления многоквартирным домом

14 августа 2017, 18:41       Комментарии

В некоторых районах Бишкека и Чуйской области 15 августа возможны перебои с энергоснабжением, сообщили в ОАО "Северэлектро".
В Бишкеке с 9:00 до 18:00:
– жилмассив "Красный строитель" (улицы Новая, Наманганская, переулки Берликский, Набережный).
С 9:00 до 19:00:
– улицы Ахунбаева №№96, 96 А, 98, 98 А, 100; Малдыбаева №№26, 28; Тыныстанова №10.
С 9:00 до 17:00:
– улицы Абая № 119, Белгородская №63;
– улицы Тыналиева, Масалиева №№ 1/1, 1/2, 10, 12;
– жилмассив "Киргизия-1" (улица Восточная);
– квадрат, ограниченный улицами Турусбекова, Фрунзе, Рыскулова, проспект Манаса.
В Чуйской области с 9:00 до 18:00:
– села  Лесхоз, Рассвет, Мраморное, Озерное, жилмассивы "Келечек", "Мурас-Ордо".
С 9:00 до 17:00:
– жилмассив "Кырман" (улицы Нур-Тамчы, Манжыл-Ата, Бейшеналиева), 44 ГА;
– села Орок (улицы Шарбашатская, Вторая Кавказская, Проектируемая, Богарная), Селекционное (улицы Проектируемая, Ала-Арчинская), Кашка-Баш (улицы Исманова, Новостройка), Джал (улицы Строительная, Нижняя, Сельсоветская, Интернациональная, Сатке, Гагарина);
– села Сокулук (улица Степная), Арал (улицы Картанбаева, Чолпон, Береке);
– село Учкун (улица Береговая);
– село Лесное (улица Центральная);
– село Тош-Булак (улица Советская).

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