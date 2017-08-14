В каких районах Бишкека и Чуйской области 15 августа отключат электричество

14 августа 2017, 18:41 Комментарии

В некоторых районах Бишкека и Чуйской области 15 августа возможны перебои с энергоснабжением, сообщили в ОАО "Северэлектро".

В Бишкеке с 9:00 до 18:00:

– жилмассив "Красный строитель" (улицы Новая, Наманганская, переулки Берликский, Набережный).

С 9:00 до 19:00:

– улицы Ахунбаева №№96, 96 А, 98, 98 А, 100; Малдыбаева №№26, 28; Тыныстанова №10.

С 9:00 до 17:00:

– улицы Абая № 119, Белгородская №63;

– улицы Тыналиева, Масалиева №№ 1/1, 1/2, 10, 12;

– жилмассив "Киргизия-1" (улица Восточная);

– квадрат, ограниченный улицами Турусбекова, Фрунзе, Рыскулова, проспект Манаса.

В Чуйской области с 9:00 до 18:00:

– села Лесхоз, Рассвет, Мраморное, Озерное, жилмассивы "Келечек", "Мурас-Ордо".

С 9:00 до 17:00:

– жилмассив "Кырман" (улицы Нур-Тамчы, Манжыл-Ата, Бейшеналиева), 44 ГА;

– села Орок (улицы Шарбашатская, Вторая Кавказская, Проектируемая, Богарная), Селекционное (улицы Проектируемая, Ала-Арчинская), Кашка-Баш (улицы Исманова, Новостройка), Джал (улицы Строительная, Нижняя, Сельсоветская, Интернациональная, Сатке, Гагарина);

– села Сокулук (улица Степная), Арал (улицы Картанбаева, Чолпон, Береке);

– село Учкун (улица Береговая);

– село Лесное (улица Центральная);

– село Тош-Булак (улица Советская).