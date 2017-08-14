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Исследование: Мигранты из Кыргызстана зарабатывают в России в среднем 29 тыс. рублей

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/issled...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442725-ru.html

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14 августа 2017, 18:52       Комментарии

Назван средний размер заработной платы трудовых мигрантов в России в 2017 году. Результаты исследования, проведенного специалистами Национального исследовательского университета Высшей школы экономики, опубликовал "Коммерсант".
Больше всех получают мигранты из Белоруссии – их легальная средняя зарплата составила 41,1 тысячу рублей. На втором месте Азербайджан и Грузия – выходцы из этих стран получают в России 35,9 тысяч рублей. Следом идет Молдавия с 35,3 тысячами рублей, за ней – Казахстан (31,6 тыс.руб.), Армения (31,1 тыс.руб.), Украина (30,8 тыс.руб.), Кыргызстан (29,3 тыс.руб.) и Узбекистан (29,0 тыс.руб.). Меньше всего зарабатывают мигранты из Таджикистана – 27,9 тысяч рублей.
В материале подчеркивается, что более 70% работающих в России мигрантов делают это на законных основаниях. По мнению экспертов, мигранты адаптируются к новым правилам и новой экономической реальности, стремясь легализоваться на рынке труда России. Наибольшая доля нелегальной занятости приходится на мигрантов, работающих в домашних хозяйствах: 50%, что намного больше, чем в торговле или строительстве, на которые приходится по 30%.
Специалисты отмечают и тенденцию к сверхэксплуатации иностранных работников: средняя продолжительность рабочей недели у мигрантов составляет 59 часов, у граждан России – 39,6. Чаще всего мигрантов нанимают малые и средние предприятия, а доставшаяся им работа в основном остается неквалифицированной.

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