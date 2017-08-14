Барельеф и бюст Ю.Гагарина в ущелье Барскаун нуждаются в ремонте

14 августа 2017, 18:18 Комментарии

БИШКЕК,14.08.17 /КАБАР/. В ущелье Барскаун на Иссык-Куле по дороге на рудник "Кумтор" на огромной каменной глыбе установлен мемориальный барельеф с изображением лица первого космонавта мира Юрия Гагарина. Во время своего пребывания на отдыхе в военном санатории "Тамга", которое расположено недалеко от ущелья, в 1965 году Ю.Гагарин среди множества интересных мест южного побережья Иссык-Куля посетил и это ущелье.

Это событие вызвало в свое время огромный интерес в республике. В память этого события местные власти установили сначала барельеф на каменной глыбе, а затем бюст на постаменте. И теперь эта местность в ущелье Барскаун известна как камен Гагарина, у которого речка Шаркыратма впадает в реку Барскаун.

Туристов приезжает каждый год много и их поток становится все больше. Однако их взору бросается заброшенный памятный барельеф, а также немного потресканный постамент с бюстом Ю.Гагарина. В свое время Правительство Москвы оказало поддержку в реставрации барельефа. С тех пор прошло много лет и видимо на барельеф оказали негативное воздействие не только природные явления, как дождь, снег, ветер, но и пришлые люди. Следы их воздействия заметны сразу. А лицо Гагарина потрескалось и появились огромные дыры, вызывая не однозначную реакцию у посетителей.

На этом же месте открыт милицейский пост, который не всегда работает. Между тем даже в пасмурную погоду приезжих туристов обслуживают местные жители, которые сдают на почасовую аренду юрту и полевую кухню. Видать им, как и местным органам власти, не до бюста и барельефа Гагарина, благодаря которым и приезжают в ущелье туристы, среди которых много иностранцев.