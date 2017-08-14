По итогам очередного заседания межправсовета ЕАЭС подписан ряд документов

14 августа 2017, 18:43 Комментарии

БИШКЕК, 14.08.17. /Кабар/. По итогам очередного заседания Евразийского межправительственного совета Евразийского экономического союза, которое прошло сегодня, 14 августа, в городе Астана (Республика Казахстан) подписан ряд документов. Об этом сообщает пресс-служба правительства КР.

Так подписаны следующие документы:

1. Поручение Евразийского межправительственного совета "О ходе работы по подготовке основных направлений реализации цифровой повестки Евразийского экономического союза".

2. Поручение Евразийского межправительственного совета "О ходе работы над проектом Соглашения о механизме прослеживаемости товаров в рамках Евразийского экономического союза".

3. Распоряжение Евразийского межправительственного совета "О создании Комиссии по расследованию авиационных происшествий в рамках Евразийского экономического союза".

4. Поручение Евразийского межправительственного совета "О мониторинге таможенного декларирования товаров, ввозимых в государства-члены Евразийского экономического союза из Китайской Народной Республики".

5. Поручение Евразийского межправительственного совета "О ходе работы по проекту Договора о пенсионном обеспечении трудящихся государств-членов Евразийского экономического союза".

6. Поручение Евразийского межправительственного совета "О взаимном признании национальных и международных водительских удостоверений, выданных в одном государстве-члене Евразийского экономического союза, для осуществления предпринимательской деятельности на территории другой страны Евразийского экономического союза".

7. Поручение Евразийского межправительственного совета "О доступе экспортеров-государств-членов Евразийского экономического союза к услугам инфраструктуры морских портов Российской Федерации.

8. Распоряжение Евразийского межправительственного совета "О зачислении и распределении сумм ввозных таможенных пошлин между бюджетами государств-членов Евразийского экономического союза в 2016 году".

9. Распоряжение Евразийского межправительственного совета "О некоторых вопросах использования торговых площадок для организации централизованной торговли в рамках общего электроэнергетического рынка Евразийского экономического союза и финансирования мероприятий по формированию общего электроэнергетического рынка Евразийского экономического союза".

10. Решение Евразийского межправительственного совета "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") по реализации Основных направлений и этапов реализации, скоординированной (согласованной) транспортной политики государств-членов Евразийского экономического союза в части воздушного транспорта на 2018 – 2020 годы".

11. Поручение Евразийского межправительственного совета "О представлении отчетов о мониторинге практики таможенного декларирования товаров, в отношении которых применяются сформированные в соответствии с пунктом 4 решения Высшего Евразийского экономического совета от 16 октября 2015 г. № 2 "О некоторых вопросах, связанных с присоединением Республики Казахстан к Всемирной торговой организации" профили риска".

12. Поручение Евразийского межправительственного совета "О проведении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу Договора о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза от 11 апреля 2017 года".

13. Распоряжение Евразийского межправительственного совета "О времени и месте проведения очередного заседания Евразийского межправительственного совета".

В работе Евразийского межправительственного совета Евразийского экономического союза приняли участие Премьер-министр Республики Армения Карен Карапетян, Премьер-министр Республики Беларусь Андрей Кобяков, Премьер-министр Республики Казахстан Бакытжан Сагинтаев, Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев, Председатель Коллегии Евразийской экономической коллегии Тигран Саркисян.