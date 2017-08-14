ГРС приступает к обучению тренеров по идентификации избирателей

14 августа 2017, 18:19 Комментарии

В рамках подготовки к предстоящим выборам президента Кыргызстана Государственная регистрационная служба при поддержке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и Международного фонда избирательных систем 14-15 августа проводит обучение 25 тренеров ГРС.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, обученные тренера с 21 по 29 августа в регионах проведут обучение 500 специалистов Групп технической поддержки и 186 тренеров, которые в свою очередь будут обучать операторов к процессу идентификации.

Программа обучения охватывает все вопросы технического характера. В ходе обучения отрабатываются все возможные сбои в работе оборудования, а также пути их решения.

В сентябре ГРС планирует на республиканском уровне протестировать систему идентификации избирателей.

В предстоящих президентских выборах будут задействованы более 9,5 тыс. операторов по идентификации избирателей.