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ГРС приступает к обучению тренеров по идентификации избирателей

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442722-ru.html

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14 августа 2017, 18:19       Комментарии

В рамках подготовки к предстоящим выборам президента Кыргызстана Государственная регистрационная служба при поддержке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и Международного фонда избирательных систем 14-15 августа проводит обучение 25 тренеров ГРС.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, обученные тренера с 21 по 29 августа в регионах проведут обучение 500 специалистов Групп технической поддержки и 186 тренеров, которые в свою очередь будут обучать операторов к процессу идентификации.
Программа обучения охватывает все вопросы технического характера. В ходе обучения отрабатываются все возможные сбои в работе оборудования, а также пути их решения.
В сентябре ГРС планирует на республиканском уровне протестировать систему идентификации избирателей.
В предстоящих президентских выборах будут задействованы более 9,5 тыс. операторов по идентификации избирателей.

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