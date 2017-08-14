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Иностранцы отказались купаться в Иссык-Куле из-за отсутствия туалетов

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/inostr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442721-ru.html

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В Иссык-Куле утонул 19-летний парень

14 августа 2017, 18:08       Комментарии

Иностранные туристы отказались купаться в озере Иссык-Куль из-за отсутствия туалетов. Об этом на своей странице в Facebook поделилась пользователь Александра Мельникова.
Девушка сообщила, что узнала об этом от хозяина дома, у которого гостила.
"Повез он гостей из Эмиратов на Иссык-Куль. Те по пляжу ходят туда-сюда, а в воду не идут. После прогулки по песку они попросили отвезти их обратно в Бишкек. На расспросы ответили, что не увидели не одного туалета. Значит люди ходят в воду в туалет. Мы пять раз в день намаз читаем, мы не можем в такой воде купаться – это харам. Вот, действительно. Колбаса халал есть, торты есть, а туалеты на пляжах поставить – то наверно последний аргумент", – рассказывает Александра Мельникова.
Пользователи по-разному восприняли историю. Кто-то понял туристов и согласился с тем, что отсутствие туалетов на пляже – это большой недочет. Но нашлись и те, для кого это не стало аргументом, чтобы не нырнуть в жемчужину страны.

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