Иностранцы отказались купаться в Иссык-Куле из-за отсутствия туалетов

14 августа 2017, 18:08 Комментарии

Иностранные туристы отказались купаться в озере Иссык-Куль из-за отсутствия туалетов. Об этом на своей странице в Facebook поделилась пользователь Александра Мельникова.

Девушка сообщила, что узнала об этом от хозяина дома, у которого гостила.

"Повез он гостей из Эмиратов на Иссык-Куль. Те по пляжу ходят туда-сюда, а в воду не идут. После прогулки по песку они попросили отвезти их обратно в Бишкек. На расспросы ответили, что не увидели не одного туалета. Значит люди ходят в воду в туалет. Мы пять раз в день намаз читаем, мы не можем в такой воде купаться – это харам. Вот, действительно. Колбаса халал есть, торты есть, а туалеты на пляжах поставить – то наверно последний аргумент", – рассказывает Александра Мельникова.

Пользователи по-разному восприняли историю. Кто-то понял туристов и согласился с тем, что отсутствие туалетов на пляже – это большой недочет. Но нашлись и те, для кого это не стало аргументом, чтобы не нырнуть в жемчужину страны.