В Кыргызстане стартовала Национальная информационная кампании "Проверь себя в списках!"

14 августа 2017, 17:46 Комментарии

БИШКЕК, 14.08.17. /Кабар/. Председатель Центризбиркома Нуржан Шайлдабекова и глава Бишкекской ТИК Кайрат Маматов сообщили о начале Национальной информационной кампании "Проверь себя в списках!". Об этом сообщает пресс-служба ЦИК КР.

"С 16 августа по 30 сентября избирателям Кыргызстана необходимо проверить свои персональные данные в общем списке избирателей. Это можно сделать на участковых избирательных комиссиях, либо на сайте shailoo.srs.kg, также с 16 августа во всех избирательных участках в обязательном порядке будут висеть списки избирателей, где также можно проверить данные", - отметила председатель ЦИК.

Если избиратель обнаружит ошибки или неточности в своих данных либо отсутствие своих данных в списке избирателей, то необходимо ЛИЧНО написать заявление по форме №3 в свою участковую избирательную комиссию.

Если же избиратель намерен проголосовать на другом избирательном участке (по избирательному адресу, не по месту регистрации), то также необходимо лично обратиться в соответствующую участковую комиссию с заявлением по форме №2 до 30 сентября.

Граждане КР, не успевшие пройти биометрическую регистрацию, могут пройти эту процедуру в органах Государственной регистрационной службы по месту жительства, согласно адресам пунктов сбора биометрической регистрации, затем также уточнить свои данные по месту голосования.

Также можно проверить свои данные, обратившись в call-центр Государственной регистрационной службы по номеру 119 или отправив смс-сообщение с указанием своего ПИН (14-персональный идентификационный номер). Звонки и смс-сообщения бесплатны.

Как уточнил глава Бишкекской ТИК, что в этом году для проведения выборов на пост Президента КР в городе Бишкек дополнительно были открыты 33 избирательных участка, из них по Ленинскому району будет открыто 9 дополнительных участков, в Свердловском – 8 в Первомайском – 9 и в Октябрьском 7 участков. Всего же по столице будут работать 234 участковые избирательные комиссии".

Кыргызстанцы, которые имеют право голоса и проживают за рубежом, могут проголосовать 15 октября на 37 участковых избирательных комиссиях в консульских учреждениях КР. Для этого им необходимо зарегистрироваться в соответствующих консульских учреждениях.

Также ЦИК КР совместно с Городским информационным сервисом 2ГИС планирует нанести на карту города Бишкек адреса и данные об участковых избирательных комиссиях, данные будут доступны с 1 сентября.

По всем вопросам можно всегда обратиться в общественную приемную Центризбиркома по телефону (312) 66-02-40.