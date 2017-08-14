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Новости Кыргызстана

Выборы-2017: 2 претендента успешно сдали тест на знание госязыка, 1 не пришел, 1 провалилВыборы-2017: 2 претендента успешно сдали тест на знание госязыка, 1 не пришел, 1 провалилЖээнбеков: КР выступает за создание единого энергетического рынка ЕврАзЭСЖээнбеков: КР выступает за создание единого энергетического рынка ЕврАзЭС

Еще один кандидат в президенты выбыл из предвыборной гонки

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364793_es...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442718-ru.html

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14 августа 2017, 17:34       Комментарии

По итогам тестирования по госязыку еще один кандидат в президенты выбывает из предвыборной гонки.
Сегодня, 14 августа, тестирование по кыргызскому языку в Нацкомиссии сдавали три кандидата. Наиболее высокие результаты "Кыргызтеста" показал Акылбек Мансуров - он набрал 77,34 балла. Чуть меньше - 72,18 набрал Талгатбек Кожогулов.
Хуже всего задания "Кыргызтеста" дались Талгатбеку Кожогулову. Он смог набрать лишь 58,87 балла. Этот результат не позволит ему получить сертификат о владении госязыком на достаточном уровне, чтобы продолжить участие в выборах.
Отметим, для участия в выборах кандидат должен набрать более 60 баллов.

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