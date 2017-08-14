Доллар США: 69.1500 (-0.23) 
Евро: 81.2927 (-0.0311) 
Золото: 41.19 $/гр (-0.23) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В Кыргызстане стартовала Национальная информационная кампании "Проверь себя в списках!"В Кыргызстане стартовала Национальная информационная кампании "Проверь себя в списках!"Выпускникам "Себата" Турция может запретить въезд — СМИВыпускникам "Себата" Турция может запретить въезд — СМИ

Для детей с ОВЗ и из малоимущих семей организовали отдых

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364804_dl...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442717-ru.html

Похожие новости

ГКНБ: Задержан террорист, планировавший организовать переправку граждан в зоны вооруженных конфликтов

Мэрия Бишкека начала выдавать уголь малоимущим семьям

Мэрия Бишкека помогает малоимущим в подготовке к зиме

Минздрав организовал для медработников антикоррупционный семинар

Городские власти организовали отдых на Иссык-Куле проблемным подросткам

14 августа 2017, 17:41       Комментарии

Для детей из малообеспеченных семей и с ограниченными возможностями здоровья организовали летний отдых с выездом на природу в Национальный парк Ала-Арча. Как сообщает пресс-служба мэрии Бишкека, инициаторами выступили муниципальная администрация по Ленинскому административному району совместно с депутатами Бишкекского городского кенеша, фракции "СДПК" Валентиной Лисниченко, Эрнисом Докеновым и Алмазом Улановым.
Центр детского творчества, Станция юных техников и спорткомитет района организовали для ребят музыкальные игры, танцы, конкурсы по рукоделию, рисованию, а также разные виды спортивных игр, театрализованные представления. Детям были предоставлены прохладительные напитки, горячее питание.
Данное мероприятие проходит с 4 по 18 августа с охватом более тысячи детей.
В целях обеспечения правопорядка и безопасности детей на отдыхе их сопровождают сотрудники Инспекции по делам несовершеннолетних УВД и врачи.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум