Выпускникам "Себата" Турция может запретить въезд — СМИ

14 августа 2017, 17:35 Комментарии

БИШКЕК, 14 авг - Sputnik. Выпускники образовательных учреждений, аффилированных с оппозиционным проповедником Фетхуллахом Гюленом, возможно, не смогут получать визы в Турцию, заявил замминистра образования Турции Орхан Эрдем, сообщает Aksam Haber.

Он выступил на заседании TIKA (Турецкого агентства по координации и сотрудничеству). В числе участников были представители Кыргызстана, именно к ним и обратился турецкий чиновник, пишет издание.

"Террористическая организация Гюлена очень сильна в Кыргызстане. Много лет эти школы существуют в КР. Мы хотим, чтобы они сменили профиль и стали государственными. Советуйте своим близким и родственникам не поступать туда, потому что, скорее всего, мы им не дадим визы в Турцию", - заявил Эрдем.

В ночь с 15 на 16 июля 2016 года в Турции произошла попытка переворота. Организатором путча официальная Анкара назвала организацию исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена. После этого министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу дважды через СМИ говорил, что Кыргызстану грозит переворот со стороны гюленовцев, и просил принять к ним меры, иначе отношения между странами изменятся. Глава турецкого внешнеполитического ведомства имел в виду закрытие сети школ "Себат". МИД и президент Кыргызстана жестко ответили на эти заявления. Президент Алмазбек Атамбаев назвал их "абсурдом". Он заявил, что планируется переименовать школы "Себат" в "Сапат" и улучшить качество образования. При этом отметил, что нельзя путать данные учреждения с организациями Фетхуллаха Гюлена, подозреваемого в попытке государственного переворота в Турции. Школы были переименованы в марте этого года.

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