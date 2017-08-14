Доллар США: 69.1500 (-0.23) 
Евро: 81.2927 (-0.0311) 
Золото: 41.19 $/гр (-0.23) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Для детей с ОВЗ и из малоимущих семей организовали отдыхДля детей с ОВЗ и из малоимущих семей организовали отдыхЕще один кандидат в президенты выбыл из предвыборной гонкиЕще один кандидат в президенты выбыл из предвыборной гонки

Выпускникам "Себата" Турция может запретить въезд — СМИ

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442716-ru.html

Похожие новости

СМИ: Более 11 тысяч кыргызских учащихся не пустят в Турцию

Роспотребнадзор: Более 500 граждан России заболели на отдыхе в Турции

Бакиев получил в Турции 6 лет тюрьмы за план сбить самолет

СМИ: В Турции выданы ордеры на арест 35 журналистов

В Турции арестован россиянин из ИГИЛ, который дроном пытался сбить самолет

14 августа 2017, 17:35       Комментарии

БИШКЕК, 14 авг - Sputnik. Выпускники образовательных учреждений, аффилированных с оппозиционным проповедником Фетхуллахом Гюленом, возможно, не смогут получать визы в Турцию, заявил замминистра образования Турции Орхан Эрдем, сообщает Aksam Haber.
Он выступил на заседании TIKA (Турецкого агентства по координации и сотрудничеству). В числе участников были представители Кыргызстана, именно к ним и обратился турецкий чиновник, пишет издание.
"Террористическая организация Гюлена очень сильна в Кыргызстане. Много лет эти школы существуют в КР. Мы хотим, чтобы они сменили профиль и стали государственными. Советуйте своим близким и родственникам не поступать туда, потому что, скорее всего, мы им не дадим визы в Турцию", - заявил Эрдем.
В ночь с 15 на 16 июля 2016 года в Турции произошла попытка переворота. Организатором путча официальная Анкара назвала организацию исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена. После этого министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу дважды через СМИ говорил, что Кыргызстану грозит переворот со стороны гюленовцев, и просил принять к ним меры, иначе отношения между странами изменятся. Глава турецкого внешнеполитического ведомства имел в виду закрытие сети школ "Себат". МИД и президент Кыргызстана жестко ответили на эти заявления. Президент Алмазбек Атамбаев назвал их "абсурдом". Он заявил, что планируется переименовать школы "Себат" в "Сапат" и улучшить качество образования. При этом отметил, что нельзя путать данные учреждения с организациями Фетхуллаха Гюлена, подозреваемого в попытке государственного переворота в Турции. Школы были переименованы в марте этого года.
window.Ya.adfoxCode.create({ ownerId: 249922, containerId: 'adfox_150064421052246055', params: { pp: 'kuk', ps: 'ckap', p2: 'flvd', puid1: '' } });

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум