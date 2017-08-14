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Новости Кыргызстана

Сегодня: формируют список избирателей, и снова школа, задержан вербовщикСегодня: формируют список избирателей, и снова школа, задержан вербовщикВ Москве задержали смертников, готовивших теракты. Трое - выходцы из ЦАВ Москве задержали смертников, готовивших теракты. Трое - выходцы из ЦА

ФСБ задержала планировавших взрывы в Москве боевиков, среди них выходцы из Центральной Азии

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/fsb-zader...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442714-ru.html

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В Кыргызстане задержаны двое мужчин с 16 кг гашишного масла

Двое жителей Иссык-Куля задержаны за перевозку 16 кг гашишного масла

14 августа 2017, 17:19       Комментарии

БИШКЕК, 14.08.17 /Кабар/. Сотрудниками ФСБ задержана террористическая группа, которая намеревалась совершить серию терактов в местах массового скопления людей в Москве, сообщается на сайте ФСБ РФ. Террористическая группа состояла из гражданина России и трех граждан государств Центральной Азии.
Сообщается, что задержанные планировали совершить теракты в общественном транспорте и крупных торговых площадках Москвы с использованием "террористов-смертников" и взрывных устройств большой мощности.
Среди задержанных, как уточнили в ФСБ, эмиссар "Исламского государства", специалист по изготовлению взрывных устройств и два "террориста - смертника". В Подмосковье выявлена и обезврежена лаборатория по производству взрывчатых веществ и самодельных взрывных устройств.
"Готовившиеся теракты организованы находящимися в Сирии главарями и эмиссарами "Исламского государства", в их числе находящиеся в международном розыске Назаров Т.М. и Ширинджонов А.М. - руководитель школы подрывников ИГИЛ", - говорится в сообщении.

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