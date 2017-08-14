ФСБ задержала планировавших взрывы в Москве боевиков, среди них выходцы из Центральной Азии

14 августа 2017, 17:19 Комментарии

БИШКЕК, 14.08.17 /Кабар/. Сотрудниками ФСБ задержана террористическая группа, которая намеревалась совершить серию терактов в местах массового скопления людей в Москве, сообщается на сайте ФСБ РФ. Террористическая группа состояла из гражданина России и трех граждан государств Центральной Азии.

Сообщается, что задержанные планировали совершить теракты в общественном транспорте и крупных торговых площадках Москвы с использованием "террористов-смертников" и взрывных устройств большой мощности.

Среди задержанных, как уточнили в ФСБ, эмиссар "Исламского государства", специалист по изготовлению взрывных устройств и два "террориста - смертника". В Подмосковье выявлена и обезврежена лаборатория по производству взрывчатых веществ и самодельных взрывных устройств.

"Готовившиеся теракты организованы находящимися в Сирии главарями и эмиссарами "Исламского государства", в их числе находящиеся в международном розыске Назаров Т.М. и Ширинджонов А.М. - руководитель школы подрывников ИГИЛ", - говорится в сообщении.