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В Йемене усилилась эпидемия холеры

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364803_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442712-ru.html

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Эпидемия холеры в Йемене разрастается

14 августа 2017, 17:06       Комментарии

В Йемене разрастается эпидемия холеры, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в понедельник, 14 августа. По ее данным, с конца апреля от холеры умерли почти две тысячи человек, всего наличие этой инфекции подозревают у 500 тысяч человек, передает DW.
Каждый день число заболевших увеличивается примерно на 5 тысяч человек. Из-за продолжающегося конфликта в Йемене разрушены больницы, есть серьезные проблемы с водоснабжением. Миллионы людей отрезаны от поставок чистой воды, что способствует распространению эпидемии.
Заражение холерой главным образом происходит в результате употребления необеззараженной воды или инфицированных продуктов, а также из-за несоблюдения правил гигиены.

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