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Новости Кыргызстана

ФСБ задержала планировавших взрывы в Москве боевиков, среди них выходцы из Центральной АзииФСБ задержала планировавших взрывы в Москве боевиков, среди них выходцы из Центральной АзииКыргызстанцам отдам машину бесплатно! — беседа с щедрым путешественникомКыргызстанцам отдам машину бесплатно! — беседа с щедрым путешественником

В Москве задержали смертников, готовивших теракты. Трое - выходцы из ЦА

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364805_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442711-ru.html

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В Кыргызстане задержаны двое мужчин с 16 кг гашишного масла

Двое жителей Иссык-Куля задержаны за перевозку 16 кг гашишного масла

14 августа 2017, 17:16       Комментарии

ФСБ сообщила о задержании четырех террористов, которые готовили серию взрывов в Москве. Они собирались совершить теракты на транспорте и в торговых центрах, сообщает Медуза.
Один из задержанных - гражданин России, трое других - выходцы из стран Центральной Азии. По данным ФСБ, в подготовке терактов участвовали двое смертников, специалист по изготовлению взрывных устройств и эмиссар террористической организации "Исламское государство". Имена задержанных ФСБ не называет.
В Московской области, как сообщает ФСБ, была ликвидирована лаборатория по изготовлению самодельных взрывных устройств.

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