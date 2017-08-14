В Москве задержали смертников, готовивших теракты. Трое - выходцы из ЦА

14 августа 2017, 17:16 Комментарии

ФСБ сообщила о задержании четырех террористов, которые готовили серию взрывов в Москве. Они собирались совершить теракты на транспорте и в торговых центрах, сообщает Медуза.

Один из задержанных - гражданин России, трое других - выходцы из стран Центральной Азии. По данным ФСБ, в подготовке терактов участвовали двое смертников, специалист по изготовлению взрывных устройств и эмиссар террористической организации "Исламское государство". Имена задержанных ФСБ не называет.

В Московской области, как сообщает ФСБ, была ликвидирована лаборатория по изготовлению самодельных взрывных устройств.