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Жээнбеков: КР выступает за создание единого энергетического рынка ЕврАзЭСЖээнбеков: КР выступает за создание единого энергетического рынка ЕврАзЭСФСБ задержала планировавших взрывы в Москве боевиков, среди них выходцы из Центральной АзииФСБ задержала планировавших взрывы в Москве боевиков, среди них выходцы из Центральной Азии

Сегодня: формируют список избирателей, и снова школа, задержан вербовщик

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364799_se...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442710-ru.html

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Кыргызстанец попал в черный список за незаконное пересечение границы России

С 16 августа граждане могут проверить себя в списках избирателей

14 августа 2017, 17:30       Комментарии

Двустороннее сотрудничество. Сегодня в Астане состоится заседание Евразийского межправсовета, в котором примут участие премьер-министры стран ЕАЭС. В этом заседании примет участие глава правительства Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков. Главы правительств обсудят взаимное признание водительских прав стран ЕАЭС.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев отметил рост товарооборота между Россией и Кыргызстаном:
"За последнее время, мне кажется, сделано много полезного (для развития экономики обеих стран), свидетельством чему, кстати, является и рост товарооборота, который довольно серьезным образом усилился - в значительной степени не за счет сырьевых товаров, а за счет наращивания поставок иной продукции, которая производится в Кыргызстане".
Формируют список избирателей. Граждане, еще не сдавшие биометрические данные, должны пройти регистрацию до 30 сентября включительно. Об этом "ВБ" предупредили в Государственной регистрационной службе.
В ГРС отметили, что в предварительном списке зарегистрированы около 2 914 588 избирателей. Окончательный список будет сформирован и передан в Центризбирком не менее чем за 10 дней до выборов, то есть не позднее 5 октября.
И снова школа. В этом году в первый класс пойдут около 140 тысяч детей. Прием детей в первый класс осуществляется в три этапа - в январе, мае и августе. По данным ведомства, количество первоклассников по всей республике в этом году достигло 140 тысяч.
"Сейчас в школах страны проводится прием детей. В целом по стране, по оперативным данным, в школах в этом году будут учиться 1 млн 175 тысяч детей", - сообщили в Минобразования.
Ликвидация. Управление землепользования и строительства мэрии города Бишкек демонтировало пристройку к СТО по адресу: пр. Жибек Жолу, №114, площадью 10 кв. метров, навес на пр. Жибек Жолу, №116, габаритами 13,70 х 3,50 и металлическое ограждение на пр. Жибек Жолу, №120 площадью 45 кв. метров.
Сообщается, что постройки были установлены без соответствующих правоустанавливающих разрешительных документов.
Задержан вербовщик. Органами ГКНБ КР в ходе проводимых оперативно-разыскных мероприятий задержан гражданин КР Х.М., один из активных вербовщиков и лидеров экстремистской ячейки, находившийся в межгосударственном розыске за ряд совершенных преступлений и скрывавшийся на территории одной из стран СНГ.
Выполняя задания зарубежных экстремистских центров по осуществлению подрывной деятельности в Кыргызской Республике, Х.М. проводил вербовочную деятельность среди молодежи, распространял радикальную идеологию и создавал подпольные ячейки на территории одного из областей.
Обновленный парк Любви. Сегодня в Оше после реконструкции открылся парк Любви. Ранее эта зона отдыха носила название "Мээрим".
По данным мэрии южной столицы, в рамках церемонии открытия состоялась концертная программа с популярными звездами эстрады.

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