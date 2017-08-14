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Жээнбеков: КР выступает за создание единого энергетического рынка ЕврАзЭС

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364802_je...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442709-ru.html

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14 августа 2017, 17:32       Комментарии

Кыргызстан поддерживает инициативу создания единого энергетического рынка ЕврАзЭС. Об этом заявил премьер-министр Сооронбай Жээнбеков сегодня, 14 августа, на очередном заседании Евразийского межправительственного совета ЕврАзЭС в Астане.
"С начала 2017 года экономика нашей страны демонстрирует положительный рост. По итогам полугодия он составил 6,4%. Одним из благоприятных факторов, повлиявших на улучшение этого показателя, стало восстановление экономического роста в странах ЕврАзЭС - наших основных торговых партнёрах. Стали заметно выше показатели торговли со странами интеграционного объединения. Нам удалось преодолеть риски экономического спада в период адаптации экономики страны к новым интеграционным условиям и правилам. Так, по предварительным данным за январь-июнь 2017 года объёмы взаимной торговли со странами ЕврАзЭС возросли на почти на 12,2%. При этом объёмы экспорта в страны интеграционного объединения увеличились на 29,6%, а импорта - на 7,3%", - подчеркнул Жээнбеков.
Он выделил в рамках ЕврАзЭС несколько приоритетных направлений, которые в будущем окажут наиболее позитивный эффект на экономику всех государств объединения.
"Речь идет о дальнейшем развитии цифровой повестки ЕврАзЭС с учётом глубоких преобразований и цифровой трансформации мировой экономики, а также таких принципов, как обеспечение взаимной выгоды, равноправия и сохранения национальной безопасности наших государств.
Здесь важным элементом является гармонизация национальных цифровых проектов с общими "основными направлениями цифровой повестки", которые должен стать стратегическим документом в части цифрового развития ЕврАзЭС. Вместе с тем необходимо уделить пристальное внимание дальнейшему увеличению объёмов взаимной торговли и наращиванию совместного экспорта стран ЕврАзЭС в третьи страны. Речь идет как о сельскохозяйственной, так и о промышленной продукции.
Государства ЕврАзЭС проводят комплексную работу по созданию и внедрению качественной системы прослеживаемости перемещения товаров на территории всего объединения. Это требует создания в наших странах информационной системы, позволяющей обмениваться набором сведений для обеспечения прослеживаемости. Такая система позволит бороться с имеющимися барьерами и поможет развитию свободной торговли на евразийском пространстве. Кыргызская Республика приветствует создание транспарентных условий для осуществления внутренней торговли и транзита товаров в третьи страны и из них. В этой связи, призываем стороны принять усилия по выработке взаимно приемлемого решения по ситуации, сложившейся с транзитом товаров по территории ЕврАзЭС, а также созданию системы прослеживаемости товаров", - сказал глава правительства.
Он подчеркнул, что одной из основополагающих целей ЕврАзЭС является формирование единого рынка трудовых ресурсов.
"Договор о пенсионном обеспечении трудящихся государств-членов ЕврАзЭС должен стать знаковым документом, создающим равноправную среду для трудящихся наших стран. Мы призываем государства ЕврАзЭС приложить все усилия для доработки и вступления в силу Договора о пенсионном обеспечении в 2018 году. Со своей стороны Кыргызская Республика подтверждает готовность двигаться дальше к углублению общих рынков и укреплению свободы перемещения товаров, услуг, трудовых ресурсов и капитала", - заявил Жээнбеков.

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