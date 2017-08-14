Кыргызстанцам отдам машину бесплатно! — беседа с щедрым путешественником

14 августа 2017, 17:11 Комментарии

Распер Банди и Грэм Донохоу участники "Монгол Ралли". Это эпическая благотворительная гонка длиной 16 тысяч километров, которая стартует из сердца Англии и завершается в столице Монголии - Улан-Баторе.

Маршрут проходит через сложнейшие участки Центральной Азии - массивные горные хребты, пустыни и безжизненные, негостеприимные земли. У участников ралли нет поддержки организаторов и определенного маршрута, в гонке каждый рассчитывает только на свои силы.

- Ваша машина буквально за сутки стала очень популярна в Бишкеке. В социальных сетях многие делились снимками "мохнатки". Везде такая реакция?

- Да, очень многие фотографируются рядом с нашим автомобилем, нам это лестно. Выглядит автомобиль так придурковато не потому, что нам этого захотелось, а из-за правил "Монгольского ралли".

Но внешний вид авто - это еще не все. Самый важный пункт - объем двигателя машины, которая едет из Лондона в Монголию. Он не должен превышать 1,2 литра. Также путешественники должны внести около 1,5 тысячи долларов, часть которых пойдет на благотворительный проект. А еще чем забавнее машина, тем лучше.

Дизайн коровомобиля, следуя последнему правилу, разрабатывала наша подруга художница Хилари Баркер. Причем сделала это бесплатно. Ну и вообще хочется отметить, что мы не покупали эту машину, нам ее отдали просто так.

С таким автомобилем намного легче проходить границу - местная полиция останавливает реже, и если даже тормозит, то только для того, чтобы сфотографироваться.

- Сколько экипажей участвует в гонке "Монгол ралли" и каков приз?

- Из Лондона стартовало около 300 экипажей. Вообще, чтобы участник был зачислен в заезд, ему нужно внести деньги, как я уже говорил. Но это не гарантирует, что путешественники доедут до Монголии. Поверьте, путь из Лондона очень долгий, и многие машины просто не выдерживают такого расстояния и разрушаются на глазах. После этого хозяевам авто ничего не остается, кроме как купить билет на самолет и вернуться в родной город.

Если говорить о выгоде, то ее нет. Участники не получат ни доллара от этой поездки, только впечатления. У меня особое отношение к этому путешествию. Мы начали свой долгий маршрут в день моего рождения, когда мне стукнуло ровно 40 лет. Я страдаю болезнью Альцгеймера и вообще не думал, что доживу до 40-летия. Этим недугом страдали мои прародители, а также мама моей тещи и ее родственники. К большому сожалению, c этим столкнулся и я.

Сегодня причины заболевания, методы лечения и профилактики до конца не изучены. Не так давно предполагалось, что недуг поражает только стариков. Но сегодня уже зафиксированы случаи, когда болезнь развивалась у людей значительно моложе. Эта поездка прекрасный шанс для меня рассказать людям о фонде борьбы с болезнью Альцгеймера, который мы представляем.

Мы собираем деньги для борьбы с деменцией. Неравнодушные люди перечислили нам на счет около 4 000 фунтов стерлингов.

- Почему такие строгие правила для столь опасного маршрута?

- Это в первую очередь вызов себе. Организаторы хотят, чтоб мы находили общий язык с местными жителями и рассказывали им о благотворительном направлении "Монгольского ралли". Именно для этого мы пускаемся в далекий тяжелый путь на ветхих машинах, которым место на барахолке.

- Расскажите, как вы преодолели путь из Лондона в Кыргызстан. Наверняка сталкивались с курьезными ситуациями.

- Мы понимали, что маршрут будет очень сложным, осознавали все риски и опасность, которая может возникнуть на нашем пути.

В Азербайджане второму водителю моей команды не дали визу, из-за чего мне пришлось проехать по всей стране одному, а ему - полететь в Ашхабад (Туркменистан), чтобы встретиться со мной в следующей точке маршрута. Эти дни были самыми напряженными для меня, впрочем, как и для моего товарища.

Видимо, по приезде в Узбекистан силы у нашей машины иссякли. Например, на пути к Бухаре вышли из строя колодки двух передних колес. Многие люди не понимали английского, а мы не знали местного языка. Оказавшись посреди дороги, мы не знали, к кому обратиться, чтобы просто найти ближайшую СТО. Почти трое суток пришлось жить в нашей крохотной машине. К счастью, мы встретили одного местного жителя, который свел нас с хорошим ремонтником.

Еще одной проблемой была труднодоступность бензина в Бухаре и других областях Узбекистана. В некоторых районах страны катастрофически мало мест, где можно заправиться, поэтому пришлось прибегать к помощи местных жителей, которые находили бензин на черном рынке. Стоило это топливо очень дорого, но у нас не было выбора.

- А что можете рассказать о Кыргызстане?

- Тут нас очень быстро пропустили на границе. Мы побывали лишь в нескольких местах, но скажу одно - дороги у вас нормальные, по крайней мере те, по которым нам удалось проехать. В городе мы остановились у нашего приятеля, он тоже родом из Великобритании.

У вас очень вкусная еда. Из национальных блюд мы попробовали лишь самсы, они были божественными. Честное слово, это восхитительная еда, причем стоит копейки - меньше доллара. У нас в Шотландии тоже готовят подобные блюда, но они другие. Не знаю, в чем секретный ингредиент кыргызских самс, но он делает их невероятными.

Еще слышал, что сейчас в вашей столице очень резко стоит вопрос вырубки деревьев. Это проблема всех разрастающихся городов. В Шотландии тоже сталкиваются с подобным явлением, но люди стараются выравнивать экологический баланс отчасти самостоятельно.

- Что скажете о движении на дорогах Бишкека?

- Мы ездили по многим трассам, и как опытный водитель скажу, что в принципе у вас довольно адекватное вождение. Как и у многих, есть проблема с культурой, но, насколько я знаю, автомобильный бум Кыргызстан пережил около 10 лет назад. Так что, если вы переживаете насчет этого аспекта, не стоит волноваться - со временем культура в этой области появится.

А еще у вас много дорожной полиции, думаю, это связано с предыдущим фактором. Также я заметил в столице очень крутых водителей маршруток - они могут рулить, одновременно говорить по телефону, передавать сдачу и курить. Это удивительно, честно!

- А как вы будете добираться до Шотландии?

- На самолете. Путь домой на этой машине займет слишком много времени, а оформлять ее трансфер - слишком дорогое удовольствие. Поэтому мы готовы отдать автомобиль любому, кто пожелает стать его хозяином, совершенно бесплатно! Если кто-нибудь из кыргызстанцев пожелает, позвоните нам и заберите его из Монголии.

window.Ya.adfoxCode.create({ ownerId: 249922, containerId: 'adfox_150064421052246055', params: { pp: 'kuk', ps: 'ckap', p2: 'flvd', puid1: '' } });