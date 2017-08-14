14 августа 2017, 17:00 Комментарии

БИШКЕК, 14.08.17. /Кабар/. Мэрия Бишкека разработала правила управления многоквартирным домом, сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.

В целях оказания методической поддержки собственникам жилых помещений в многоквартирных домах, для разъяснения основных понятий, употребляемых в сфере управления многоквартирным домом, мэрией города Бишкек разработано методическое пособие.

В данном методическом пособии горожане могут узнать о создании товарищества собственников жилья, жилищных или жилищно-строительных кооперативов, об оформлении придомового земельного участка, переустройстве помещений в жилых зданиях, размещении в жилом доме объектов предпринимательской деятельности и поддержке инициатив собственников многоквартирных домов за счет стимулирующих (долевых) грантов, образцах документов, используемых в управлении многоквартирным домом.