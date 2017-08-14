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Новости Кыргызстана

Мэрия Бишкека разработала правила управления многоквартирным домомМэрия Бишкека разработала правила управления многоквартирным домом

Китай прекращает импорт ряда товаров из КНДР

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/kitai-pre...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442705-ru.html

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Китайский товар необходимо оформлять по правилам ЕАЭС, иначе - контрабанда

14 августа 2017, 17:09       Комментарии

БИШКЕК, 14.08.17 /Кабар/. Китай приступил к выполнению санкций Совета Безопасности ООН против КНДР, принятых в начале августа 2017 года. Как сообщило министерство торговли в Пекине в понедельник, 14 августа, со вторника будет запрещен ввоз угля, железа, свинца и морепродуктов из КНДР в Китай.
Таким образом, последний важный союзник северокорейского режима вводит ограничительные меры против Пхеньяна, отмечает агентство Reuters.
С 2006 года КНДР находится под санкциями ООН из-за ядерной и ракетной программ, осуществляемых коммунистическим режимом вопреки резолюциям всемирной организации, пишет DW.
Некоторые эксперты полагают, что северокорейские межконтинентальные ракеты способны достичь западного побережья США.
В начале августа 2017 года Совбез ООН единогласно принял решение об ужесточении санкций против Пхеньяна после того, как ранее в этом году КНДР провела ряд ракетных испытаний. Санкции ООН должны быть осуществлены в течение тридцати дней.

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