Китай прекращает импорт ряда товаров из КНДР

14 августа 2017, 17:09 Комментарии

БИШКЕК, 14.08.17 /Кабар/. Китай приступил к выполнению санкций Совета Безопасности ООН против КНДР, принятых в начале августа 2017 года. Как сообщило министерство торговли в Пекине в понедельник, 14 августа, со вторника будет запрещен ввоз угля, железа, свинца и морепродуктов из КНДР в Китай.

Таким образом, последний важный союзник северокорейского режима вводит ограничительные меры против Пхеньяна, отмечает агентство Reuters.

С 2006 года КНДР находится под санкциями ООН из-за ядерной и ракетной программ, осуществляемых коммунистическим режимом вопреки резолюциям всемирной организации, пишет DW.

Некоторые эксперты полагают, что северокорейские межконтинентальные ракеты способны достичь западного побережья США.

В начале августа 2017 года Совбез ООН единогласно принял решение об ужесточении санкций против Пхеньяна после того, как ранее в этом году КНДР провела ряд ракетных испытаний. Санкции ООН должны быть осуществлены в течение тридцати дней.