Как мило — в Оше открылся Парк любви

14 августа 2017, 16:46 Комментарии

БИШКЕК, 14 авг - Sputnik. В понедельник, 14 августа, в Ош открылся реконструированный Парк любви, сообщает собственный корреспондент Sputnik Кыргызстан в южной столице.

© Sputnik / Зульфия ТургуноваВ понедельник, 14 августа, в Ош открылся реконструированный Парк любви Директор парка Ульфат Досбаев пригласил на церемонию открытия первого вице-мэра Замирбека Оскарова и всех жителей южной столицы. Для гостей была подготовлена небольшая концертная программа и организован фуршет.

Территория парка площадью 3 гектара находилась в непригодном для отдыха состоянии и была передана в аренду инвесторам.

Сейчас здесь созданы все условия для комфортного отдыха и романтических фотосессий. Тут появились арки в форме сердец, шатры, статуи купидонов и Эйфелева башня, а в самом сердце парка находится большой фонтан.

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