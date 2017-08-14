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Как мило — в Оше открылся Парк любви

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442703-ru.html

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14 августа 2017, 16:46       Комментарии

БИШКЕК, 14 авг - Sputnik. В понедельник, 14 августа, в Ош открылся реконструированный Парк любви, сообщает собственный корреспондент Sputnik Кыргызстан в южной столице.
© Sputnik / Зульфия ТургуноваВ понедельник, 14 августа, в Ош открылся реконструированный Парк любви Директор парка Ульфат Досбаев пригласил на церемонию открытия первого вице-мэра Замирбека Оскарова и всех жителей южной столицы. Для гостей была подготовлена небольшая концертная программа и организован фуршет.
Территория парка площадью 3 гектара находилась в непригодном для отдыха состоянии и была передана в аренду инвесторам.
Сейчас здесь созданы все условия для комфортного отдыха и романтических фотосессий. Тут появились арки в форме сердец, шатры, статуи купидонов и Эйфелева башня, а в самом сердце парка находится большой фонтан.
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