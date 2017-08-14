Кыргызстанец попал в черный список за незаконное пересечение границы России

14 августа 2017, 16:34 Комментарии

В Алтайском крае на территории Третьяковского района мужчина незаконно хотел пересечь границу России. Однако его задержали пограничники, пишут российские СМИ.

Как выяснилось, накануне в ночное время алтайские сотрудники пограничного управления поймали нарушителя из Казахстана.

"Мужчина рассказал, что является гражданином Кыргызстана. Ему ранее было отказано во въезде по причине предоставления заведомо ложных сведений о себе и цели своего пребывания на территории РФ. Примерно в тоже время на границе задержан автомобиль, в котором находились три гражданина. Они являлись знакомыми задержанного и должны были его встретить на границе. Его друзья приехали из Рубцовска, двое из них тоже незаконно находились в России. Нарушители оштрафованы с последующим выдворением за пределы России, въезд в страну им закрыт на 5 лет", – говорится в сообщении.